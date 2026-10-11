120 milionów euro! Fernandez rzucił wyzwanie Viniciusowi

Rekordowa wycena Enzo Fernandeza
Enzo Fernandez znalazł się na szczycie zestawienia argentyńskich zawodników pod względem wartości rynkowej. Pomocnik nie tak dawno zamienił Chelsea na Manchesteru City, osiągnął wycenę na poziomie 120 milionów euro. To rezultat, który pozwala mu nie tylko wyprzedzić wszystkich reprezentantów Argentyny, ale także znaleźć się w ścisłej czołówce południowoamerykańskich gwiazd. Wieści przekazał TyC Sports na X.
W globalnym zestawieniu jedynie Vinicius Junior wyprzedza Fernandeza. Real Madryt wycenia swojego brazylijskiego gwiazdora na 130 milionów euro. Różnica między piłkarzami pozostaje niewielka, co podkreśla wysoką pozycję argentyńskiego pomocnika na rynku transferowym.
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Kolejne miejsca wśród najcenniejszych Argentyńczyków zajmują Julian Alvarez oraz Nico Paz. Napastnik Atletico Madryt został wyceniony na 110 milionów euro, natomiast wartość młodego zawodnika Como wynosi 80 milionów euro. Obaj pozostają za Enzo Fernandezem, choć szczególnie Julian Alvarez jest blisko lidera zestawienia.
Ranking opublikowany przez TyC Sports na X pokazuje, jak wysoko cenieni są obecnie czołowi przedstawiciele argentyńskiego futbolu. Fernandez wyprzedza rodaków, a jego wycena stawia go tuż za Viniciusem wśród najdroższych piłkarzy z Ameryki Południowej. Warto jednak pamiętać, że wartość rynkowa jest szacunkiem, a nie kwotą, którą klub musi zapłacić za zawodnika. Na ostateczną cenę transferu wpływają między innymi długość kontraktu, sytuacja negocjacyjna i zainteresowanie innych zespołów.