120 milionów euro! Fernandez rzucił wyzwanie Viniciusowi

Enzo Fernandez został wyceniony na 120 milionów euro i według TyC Sports jest obecnie najcenniejszym argentyńskim piłkarzem na świecie. Ustępuje tylko Viniciusowi Juniorowi.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Rekordowa wycena Enzo Fernandeza

Enzo Fernandez znalazł się na szczycie zestawienia argentyńskich zawodników pod względem wartości rynkowej. Pomocnik nie tak dawno zamienił Chelsea na Manchesteru City, osiągnął wycenę na poziomie 120 milionów euro. To rezultat, który pozwala mu nie tylko wyprzedzić wszystkich reprezentantów Argentyny, ale także znaleźć się w ścisłej czołówce południowoamerykańskich gwiazd. Wieści przekazał TyC Sports na X.

W globalnym zestawieniu jedynie Vinicius Junior wyprzedza Fernandeza. Real Madryt wycenia swojego brazylijskiego gwiazdora na 130 milionów euro. Różnica między piłkarzami pozostaje niewielka, co podkreśla wysoką pozycję argentyńskiego pomocnika na rynku transferowym.

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Kolejne miejsca wśród najcenniejszych Argentyńczyków zajmują Julian Alvarez oraz Nico Paz. Napastnik Atletico Madryt został wyceniony na 110 milionów euro, natomiast wartość młodego zawodnika Como wynosi 80 milionów euro. Obaj pozostają za Enzo Fernandezem, choć szczególnie Julian Alvarez jest blisko lidera zestawienia.

Tras su llegada a Manchester City, Enzo se erige como el argentino más valioso del ranking con una cotización de 120 millones. Además, es el segundo sudamericano mejor ubicado, solo por detrás de Vinícius Junior, quien lidera la tabla con 130 millones.



A pesar de su irregular… pic.twitter.com/t29pUvyZGv — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2026

Ranking opublikowany przez TyC Sports na X pokazuje, jak wysoko cenieni są obecnie czołowi przedstawiciele argentyńskiego futbolu. Fernandez wyprzedza rodaków, a jego wycena stawia go tuż za Viniciusem wśród najdroższych piłkarzy z Ameryki Południowej. Warto jednak pamiętać, że wartość rynkowa jest szacunkiem, a nie kwotą, którą klub musi zapłacić za zawodnika. Na ostateczną cenę transferu wpływają między innymi długość kontraktu, sytuacja negocjacyjna i zainteresowanie innych zespołów.