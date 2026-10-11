Haaland nie przestaje strzelać. Wielki hit w Premier League dla Man City

19:21, 11. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Manchester City wygrał w hicie 6. kolejki Premier League z Liverpoolem (3:0). Sygnał do ataku dał Erling Haaland, a The Reds strzelali jeszcze Jeremy Doku i Rayan Cherki. Obywatele utrzymali 1. miejsce w tabeli.

Erling Haaland
Obserwuj nas w
fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland i po sprawie! Man City lepszy od Liverpoolu

Premier League wróciła do gry po trzech tygodniach przerwy. W niedzielę (11 października) na kibiców angielskiego futbolu czekało prawdziwe święto, czyli mecz LiverpoolManchester City. W spotkaniu na Anfield Road nie brakowało emocji. Były spięcia zawodników, czerwona kartka i oczywiście gol Erlinga Haalanda. Dla norweskiego napastnika jest to piąte z rzędu starcie w lidze zakończone bramką. Nie strzelił tylko w 1. kolejce z Bournemouth.

Pierwsza połowa była do zapomnienia. Brakowało dogodnych okazji, a strzałów było jak na lekarstwo. Prawdziwe emocje rozpoczęły się dopiero po zmianie stron. Lepiej zaczął Liverpool, ale na posterunku stał Gigi Donnarumma, który nie dał się pokonać. Zwrot akcji nastąpił w 63. minucie, gdy Gravenberch dostał czerwoną kartkę. Gospodarze się posypali, a Manchester City ruszył do ataku. Pierwszy cios zadał wspomniany już Haaland.

400 PLN za gola Legii lub Wisły w promocji Superbet na hit Ekstraklasy. Zarejestruj się z kodem GOAL. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chwilę później wynik podwyższył Jeremy Doku, który zszedł do środka i pięknym uderzeniem pokonał Alissona. Co ciekawe, na murawie zameldował się dwanaście minut przed wpisaniem się na listę strzelców. Podopieczni Enzo Mareski nie poprzestali na dwóch golach. W 78. minucie rywali dobił Cherki.

Komplet punktów sprawił, że Obywatele zachowali fotel lidera i zajmują 1. miejsce z kompletem punktów. Przewaga nad Arsenalem wynosi 3 oczka. Co ciekawe, Liverpool wyprzedzają już o aż dziewięć punktów.

Liverpool 0:3 Manchester City (65′ Haaland, 68′ Doku, 78′ Cherki)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości