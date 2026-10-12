Burza wokół Viniciusa! Doszło do incydentu, potem padły przeprosiny

09:23, 12. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Chiringuito TV (X)

Vinicius Junior znalazł się w centrum kontrowersji po incydencie z pracownikiem La Ligi w tunelu stadionu. El Chiringuito TV podało, że piłkarz przeprosił później swoją drużynę.

Vinicius Junior
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Gorąco wokół gwiazdy Realu Madryt

Vinicius Junior miał dopuścić się niewłaściwego zachowania po zakończeniu ostatniego spotkania Realu Madryt. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Marcosa Benito w programie El Chiringuito TV skrzydłowy wdał się w sprzeczkę z przedstawicielem La Liga. Do zdarzenia doszło, gdy opuszczał murawę i kierował się do szatni.

Najpoważniejszym elementem całej sytuacji miało być fizyczne zachowanie zawodnika. Z relacji dziennikarza wynika, że Brazylijczyk popchnął pracownika ligi. Incydent wywołał poruszenie, a piłkarz zdecydował się odnieść do sprawy w obecności pozostałych członków drużyny oraz sztabu szkoleniowego.

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Reakcja Viniciusa Juniora miała nastąpić bezpośrednio w szatni. Zawodnik nie ograniczył się do przemilczenia sprawy, lecz przyznał, że jego zachowanie było błędem. – Vinicius przeprosił szatnię i wyjaśnił swoje zachowanie – przekazał Marcos Benito cytowany na profilu El Chiringuito TV na X. Według tych wieści piłkarz postanowił osobiście wyjaśnić sytuację kolegom z zespołu.

Na ten moment przedstawione informacje opierają się na relacji hiszpańskiego dziennikarza. Nie oznacza to automatycznie, że Real lub La Liga ogłosiły oficjalne stanowisko w tej sprawie. Incydent może jednak ponownie skierować uwagę na zachowanie brazylijskiego napastnika poza boiskiem. Kluczowe pozostaje to, czy pojawią się kolejne szczegóły dotyczące zajścia oraz ewentualnych konsekwencji dla zawodnika.

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