Man United chciał innego trenera. On miał zastąpić Amorima

15:35, 11. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Telegraph

Manchester United na początku tego roku zmienił trenera. To jednak nie Michael Carrick miał zastąpić Rubena Amorima. Z doniesień The Telegraph wynika, że blisko podjęcia pracy był Roberto De Zerbi.

Ruben Amorim
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

De Zerbi był blisko, żeby podjąć pracę w Man United

Manchester United w poprzednim sezonie przeżył prawdziwy rollercoaster. Jeszcze pod wodzą Rubena Amorima spodziewano się, że po raz kolejny będą walczyć maksymalnie o środek tabeli. Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy włodarze podjęli decyzję o zmianie szkoleniowca. Portugalczyk został zwolniony, a jego następca Michael Carrick odmienił drużynę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kończąc sezon w TOP 4 Premier League.

Okazuje się jednak, że to wcale nie Carrick miał przejąć zespół. Jason Burt z serwisu The Telegraph przekazał, że co najmniej jeden przedstawiciel zarządu Czerwonych Diabłów naciskał na pozostałych, żeby zatrudnić Roberto De Zerbiego. Włoski taktyk był zainteresowany pracą na Old Trafford.

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Współpraca obu stron była realna, lecz na przeszkodzie stanął termin zmiany trenera. W tym czasie De Zerbi był jeszcze związany z Olympique Marsylią, z której de facto został zwolniony pod koniec lutego. Następnie pod koniec marca przejął inny zespół w Anglii – Tottenham.

De Zerbi to fachowiec, który dał się poznać z bardzo dobrej strony, gdy pracował w Brighton&Hove Albion. Na ławce trenerskiej Mew spędził prawie dwa lata i osiągał świetne wyniki. W przeszłości łączono go nawet z Manchesterem City.

Czerwone Diabły pod wodzą Carricka kompletnie rozczarowują w trwającym sezonie. Po sześciu meczach mają tylko sześć punktów i zajmują 13. miejsce.

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