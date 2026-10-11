Bayern podjął decyzję ws. Haalanda. Te słowa mówią wszystko

Erling Haaland i jego przyszłość w Man City to duży znak zapytania. W kontekście przyszłości napastnika wymienia się Bayern Monachium. Herbert Hainer stwierdził jednak, że obecnie taki scenariusz nie wchodzi w grę.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nie trafi do Bayernu, póki gra w nim Kane

Manchester City wraca do gry w Premier League po trzech tygodniach przerwy. W tym czasie klub z Etihad został uznany za winnego złamania 114 z 115 przepisów dot. nieprawidłowości finansowych. Nad wielokrotnym mistrzem Anglii wisi widmo bardzo surowych kar, które mogą obejmować nawet usunięcie z najwyższej klasy rozgrywkowej. W związku z tym niepewna stała się przyszłość wielu zawodników w tym m.in. Erlinga Haalanda.

Haaland to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Nic więc dziwnego, że topowe kluby już trzymają rękę na pulsie, żeby wykorzystać okazję – jeśli taka się trafi – i ściągnąć Norwega do siebie. Najczęściej łączy się 26-latka z Realem Madryt, FC Barceloną oraz Bayernem Monachium.

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W kontekście Bayernu Monachium o transfer Halaanda zapytany został Herbert Hainer, a więc prezes Bawarczyków. Wprost stwierdził, że obecnie atak w drużynie Vincenta Kompany’ego jest świetnie obsadzony. Dowodem jest liczba goli strzelonych w poprzednim sezonie.

– Mamy fantastyczną linię ataku z Kane’em, Olise, Diazem i innymi zawodnikami. W poprzednim sezonie strzeliliśmy ponad 120 bramek, więc uważam, że mamy odpowiednio obsadzoną formację ofensywną – stwierdził Herbert Hainer, prezes Bayernu Monachium.

Na ten moment transfer Haalanda do Bayernu nie wchodzi w grę. Hainer dał jednak do zrozumienia, że w przyszłości, gdy Kane opuści Allianz Arenę, niewykluczone, że Monachijczycy zmienią zdanie. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja.

– Jeśli mówimy o przyszłości za kilka lat, będzie to inna, nowa sytuacja. Zobaczymy, co się wydarzy – dodał.