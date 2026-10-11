Man United podjął decyzję ws. zwolnienia Carricka

Michael Carrick znajduje się pod dużą presją. Słabe wyniki negatywnie wpływają na jego przyszłość. Po remisie z Tottenhamem zapadła decyzja. Według serwisu TEAMtalk Manchester United nie planuje zwolnienia.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick nie zostanie zwolniony z Man United

Manchester United miał wrócić do rywalizacji o najwyższe laury w Premier League, ale zamiast tego znowu rozczarował. Druga część poprzedniego sezonu przyniosła złudne wrażenie, że Czerwone Diabły wracają na dobre tory. Skończyło się jak zawsze w ostatnich latach, czyli po chwilowej euforii wskutek dobrych wyników nowego trenera przyszła fala rozczarowań i kiepskich wyników.

W minioną sobotę Man United zremisował z Tottenhamem (1:1), choć od ostatni kwadrans grali w przewadze jednego zawodnika. Kolejna strata punktów sprawiła, że podopieczni Michaela Carricka notują najgorszy start w lidze od 40 lat. Plotki o zwolnieniu Anglika nabrały na sile.

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Z informacji serwisu TEAMtalk jasno wynika, że niepowodzenie w starciu ze Spurs nie przesądzi o przyszłości szkoleniowca. Carrick może – jeszcze – spać spokojnie, ponieważ Czerwone Diabły nie myślą o zwolnieniu. 45-latek dostał czas, aby naprawić sytuację i wyjść z kryzysu. Najważniejsze osoby w klubie, które mają moce sprawcze są zdania, że drużyna nie gra źle, a liczba punktów nie odzwierciedla potencjału zespołu.

Carrick przejął 20-krotnych mistrzów Anglii w połowie stycznia tego roku. Po finiszu w TOP 4 Premier League podpisał stały kontrakt do czerwca 2028 roku. Do tej pory prowadził Czerwone Diabły w 25 meczach. Jego bilans to 14 zwycięstw, 6 remisów i 5 porażek.