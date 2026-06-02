Onana i niepewna przyszłość. Manchester United ma kilka opcji

Man Utd ponownie musi zdecydować o przyszłości Andre Onany. Kameruńczyk wrócił z wypożyczenia do Trabzonsporu, ale turecki klub nie ukrywa, że chciałby zatrzymać go na dłużej.

Man Utd przed decyzją w sprawie Andre Onany

Man Utd niedawno zakończył sezon. Tymczasem już jednym z ważniejszych tematów wokół klubu pozostaje przyszłość Andre Onany. Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano na X, 29-letni bramkarz wrócił do klubu po zakończeniu wypożyczenia do Trabzonsporu i na ten moment ma przygotowywać się do sezonu jako zawodnik Czerwonych Diabłów.

Sytuacja Kameruńczyka pozostaje jednak otwarta. Według informacji przekazanych przez znanego insidera turecki klub jest zainteresowany dalszą współpracą z golkiperem i rozważa kolejne wypożyczenie. W grę miałaby wchodzić umowa obowiązująca do lata 2027 roku.

Jak podaje Romano, przedstawiciele Trabzonsporu liczą na rozpoczęcie rozmów z Manchesterem United w sprawie nowego porozumienia. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do angielskiego klubu, który w najbliższych tygodniach ma przeanalizować sytuację zawodnika.

Onana trafił do Trabzonsporu we wrześniu i regularnie występował między słupkami tureckiej drużyny. W minionym sezonie rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Sześć razy zachował czyste konto, będąc jednym z podstawowych zawodników zespołu.

Obecna wartość rynkowa golkipera wynosi mniej więcej 10 milionów euro. Niewykluczone, że już wkrótce rozpoczną się konkretne rozmowy między klubami, które przesądzą o tym, gdzie Onana będzie występował w sezonie 2026/27.