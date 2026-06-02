FC Barcelona dopiął już jeden letni transfer. Jak się okazuje, Duma Katalonii myśli o kolejnym wielkim wzmocnieniu. Mistrzowie Hiszpanii bardzo podziwiają Josko Gvardiola z Manchesteru City - donosi Alex Pintanel z "RAC1".

FC Barcelona może się pochwalić już jednym wielkim letnim wzmocnieniem. Do klubu trafił bowiem Anthony Gordon. Mistrzowie Hiszpanii mają olbrzymie plany związane z okienkiem transferowym. Z informacji przekazanych przez Alexa Pintanela z „RAC1” dowiadujemy się, że Duma Katalonii zerka w kierunku Josko Gvardiola. Gwiazda Manchesteru City jest obserwowana przez Blaugranę.

Hiszpański dziennikarz zdradza, że Josko Gvardiol imponuje FC Barcelonie. Mistrzowie La Ligi podziwiają boiskowe umiejętności obrońcy Manchesteru City. W obozie Dumy Katalonii trwają poważne dyskusje na temat reprezentanta Chorwacji. Warto zaznaczyć, że zawodnik poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością w Premier League.

Nie tak dawno media ujawniły, że Josko Gvardiol chciałby wrócić do Bundesligi. Wśród chętnych na transfer gwiazdy Manchesteru City jest Bayern Monachium. Bawarczycy zatem poważnie mogą zagrozić FC Barcelonie w kwestii transferu. Decydujące słowo jednak będzie należało do popularnych The Citizens.

Josko Gvardiol w minionym sezonie rozegrał 25 spotkań pod okiem Pepa Guardioli. Zawodnik Manchesteru City zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż pięć asyst.