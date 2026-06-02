Mbappe doradza Realowi transfer reprezentanta Francji

Real Madryt ma być zainteresowany sprowadzeniem tego lata Ibrahimy Konate. W sprawie tego transferu klubowi doradza Kylian Mbappe, czyli jego kolega z reprezentacji Francji - informuje "AS".

Real sięgnie po Konate? To wielka okazja

Real Madryt regularnie w ostatnich latach korzystał z rynkowych okazji i pozyskiwał wielkie gwiazdy, którym kończyły się umowy. Na takiej zasadzie do stolicy Hiszpanii trafiali już Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold czy Antonio Rudiger. Wygląda na to, że wkrótce gigant ponownie skusi się na transfer bezgotówkowy. Jest bowiem poważnie zainteresowany sprowadzeniem na Santiago Bernabeu Ibrahimy Konate. Francuski stoper już oficjalnie nie przedłuży z Liverpoolem wygasającego kontraktu. Nie wybrał natomiast jeszcze nowego pracodawcy.

W jego temacie Królewscy działali jeszcze w zeszłym roku, ale temat upadł. Prawdopodobnie teraz wrócą do prac nad transferem Konate. „AS” ujawnia, że z takiego obrotu spraw cieszyłby się Kylian Mbappe, który jest jego kolegą z reprezentacji Francji. To właśnie gwiazdor ma namawiać włodarzy Realu do pozyskania 27-letniego defensora.

Zwolennikiem tego ruchu jest ponadto Jose Mourinho, który uważa, że Real tego lata powinien przebudować formację obronną. Domaga się nawet trzech transferów do defensywy, a dominujący fizycznie stoper to priorytet. Konate idealnie pasuje do tej charakterystyki i mógłby stać się nowym liderem formacji.

Konate zakończył sezon 2025/2026 z 51 występami na koncie. Strzelił też dwie bramki. Dla Liverpoolu grał od 2021 roku.