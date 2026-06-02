Liverpool wybrał następcę Slota. Wszystko już dogadane!

Liverpool kilka dni temu rozstał się z Arne Slotem. Jego następcą na Anfield zostanie Andoni Iraola. Fabrizio Romano potwierdził, że strony osiągnęły pełne porozumienie.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool dogadał się z Iraolą. Zastąpi Slota na Anfield

Liverpool ma za sobą sezon pełen rozczarowań. Mimo potężnych wzmocnień składu, nie udało się zdobyć ani jednego trofeum. Rozgrywki Premier League The Reds zakończyli dopiero na piątej lokacie w tabeli. To przesądziło o rozstaniu z Arne Slotem, do którego doszło kilka dni temu. Holender nie poradził sobie również z trudną szatnią, która była przeciwna jego założeniom taktycznym oraz decyzjom personalnym. Dla władz Liverpoolu stało się jasne, że ze Slotem ten projekt nie będzie zmierzał we właściwym kierunku, dlatego został on zwolniony.

Przez kilka miesięcy z pracą na Anfield łączony był Xabi Alonso, ale ten dogadał się z Chelsea, gdy w Liverpoolu rządził jeszcze Slot. Możliwości były więc ograniczone, natomiast angielski gigant szybko wytypował Andoniego Iraolę na następcę Holendra. Po trzech latach Hiszpan opuścił Bournemouth z nadziejami na angaż w mocniejszymi klubie.

Liverpool rozpoczął negocjacje z Iraolą, a te bardzo szybko postępowały. We wtorek Fabrizio Romano potwierdził, że strony osiągnęły pełne porozumienie. Umowa jest przygotowana i czeka na podpis menedżera. Wkrótce powinien pojawić się w tej sprawie również oficjalny komunikat.

🚨💣 BREAKING: Liverpool reach agreement in principle to appoint Andoni Iraola as new manager, here we go! 🔴🫱🏻‍🫲🏼



Exclusive story from Saturday, 100% confirmed: Arne Slot left and Iraola will lead #LFC project, as expected.



Talks advanced over last 48h and deal in place. pic.twitter.com/2FIMdRnn0B — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Iraola świetną pracą w Bournemouth ściągnął na siebie zainteresowanie gigantów. W tym sezonie otarł się o awans do Ligi Mistrzów, ostatecznie zajmując w tabeli szóstą lokatę.