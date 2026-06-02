Tottenham pracuje nad dużym transferem. To zawodnik Man City!

Tottenham po wywalczeniu utrzymania chce w przyszłym sezonie powalczyć o znacznie więcej. Świadczą o tym ambitne plany transferowe. Fabrizio Romano potwierdza, że Koguty są coraz bliżej pozyskania zawodnika Manchesteru City.

Tottenham wraca po Savinho. Tym razem się uda?

Tottenham ma za sobą fatalny sezon, podczas którego do ostatniej kolejki nie był pewny utrzymania w Premier League. Finalnie udało się wyprzedzić West Ham United o dwa punkty. Roberto De Zerbi podjął się trudnego wyzwania i mu sprostał, więc teraz liczy wyłącznie na poprawę sytuacji. Oczywiście dalej będzie pracował z drużyną, z którą chce walczyć o najwyższe cele. Koguty tego lata stawiają na przebudowę kadry i obiecały trenerowi jakościowe wzmocnienia.

Londyńczycy ściągają Marcosa Senesiego i Andy’ego Robertsona, którym wygasły kontrakty z dotychczasowymi klubami. Wracają również do tematu transferu zawodnika Manchesteru City, o którego zabiegali już w zeszłym roku. Mowa o Savinho, który tym razem może skusić się na przeprowadzkę o nowej drużyny.

Faktem jest, że 22-latek nie mógł w tym sezonie liczyć na względy Pepa Guardioli. Był tylko rezerwowym, notując w 36 występach cztery bramki oraz trzy asysty. Choć hiszpański szkoleniowiec odchodzi, Manchester City jest otwarty na sprzedaż gwiazdora, o ile otrzyma za niego dobrą ofertę.

Tottenham kontynuuje rozmowy w sprawie jego transferu. Klubowi działacze uważają, że Savinho z chęcią zmieni otoczenie i wzmocni ligowego rywala Obywateli.

🚨🇧🇷 Negotiations ongoing for Savinho to Tottenham as revealed two weeks ago… and progressing well.#THFC believe Savinho wants the move, talks continue as Man City could open doors to his exit in case of good proposal.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Wygląda na to, że po trudnym sezonie zmaleje wycena Savinho. W pewnym momencie Manchester City miał oczekiwać za niego nawet 70 milionów euro. Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 40 milionów euro.