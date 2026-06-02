Tottenham pracuje nad dużym transferem. To zawodnik Man City!

09:31, 2. czerwca 2026
Sebastian Janus Źródło:  Fabrizio Romano

Tottenham po wywalczeniu utrzymania chce w przyszłym sezonie powalczyć o znacznie więcej. Świadczą o tym ambitne plany transferowe. Fabrizio Romano potwierdza, że Koguty są coraz bliżej pozyskania zawodnika Manchesteru City.

Roberto De Zerbi
PressFocus Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Tottenham wraca po Savinho. Tym razem się uda?

Tottenham ma za sobą fatalny sezon, podczas którego do ostatniej kolejki nie był pewny utrzymania w Premier League. Finalnie udało się wyprzedzić West Ham United o dwa punkty. Roberto De Zerbi podjął się trudnego wyzwania i mu sprostał, więc teraz liczy wyłącznie na poprawę sytuacji. Oczywiście dalej będzie pracował z drużyną, z którą chce walczyć o najwyższe cele. Koguty tego lata stawiają na przebudowę kadry i obiecały trenerowi jakościowe wzmocnienia.

Londyńczycy ściągają Marcosa Senesiego i Andy’ego Robertsona, którym wygasły kontrakty z dotychczasowymi klubami. Wracają również do tematu transferu zawodnika Manchesteru City, o którego zabiegali już w zeszłym roku. Mowa o Savinho, który tym razem może skusić się na przeprowadzkę o nowej drużyny.

Faktem jest, że 22-latek nie mógł w tym sezonie liczyć na względy Pepa Guardioli. Był tylko rezerwowym, notując w 36 występach cztery bramki oraz trzy asysty. Choć hiszpański szkoleniowiec odchodzi, Manchester City jest otwarty na sprzedaż gwiazdora, o ile otrzyma za niego dobrą ofertę.

Tottenham kontynuuje rozmowy w sprawie jego transferu. Klubowi działacze uważają, że Savinho z chęcią zmieni otoczenie i wzmocni ligowego rywala Obywateli.

Wygląda na to, że po trudnym sezonie zmaleje wycena Savinho. W pewnym momencie Manchester City miał oczekiwać za niego nawet 70 milionów euro. Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 40 milionów euro.

