Arsenal rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, z przeprowadzką do londyńskiego zespołu jest łączony Ferran Torres. Mikel Arteta jest wielkim fanem napastnika FC Barcelony - donosi "TEAMtalk".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal finalnie nie zdołał wygrać Ligi Mistrzów, przez co władze klubu mają nad czym myśleć przed nadchodzącym letnim okienku transferowym. Tymczasem z pomocą Kanonierom przyszedł sam Mikel Arteta. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że w kręgu zainteresowań londyńczyków znalazł się Ferran Torres. W napastniku FC Barcelony jest zakochany sam szkoleniowiec angielskiego zespołu.

Mistrzowie Hiszpanii mają w planach sprzedaże piłkarzy, aby zarobić odpowiednie fundusze. Przyszłość właśnie Ferrana Torresa w drużynie Dumy Katalonii jest bardzo niejasna. Arsenal ma to na uwadze i może wkrótce ruszyć po transfer. Przede wszystkim Mikel Arteta bardzo chciałby nawiązać współpracę z napastnikiem.

Kontrakt Ferrana Torresa z FC Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jeśli Duma Katalonii chciałaby zarobić na jego odejściu, to tego lata będzie ostatni dzwonek. Czas pokaże, czy Arsenal finalnie zgłosi się po usługi hiszpańskiego snajpera. Dla samego zawodnika nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle gorąco.

Ferran Torres w poprzednim sezonie rozegrał 49 spotkań w koszulce FC Barcelony. Hiszpański napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 21 trafień, a także zaliczył trzy asysty.