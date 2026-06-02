Sensacyjna opcja dla Rashforda. Przygląda mu się wielka marka

Marcus Rashford

Rashford zamieni Manchester United na Arsenal? Jedna przeszkoda

Marcus Rashford spędził ostatni sezon na wypożyczeniu w Barcelonie. Przez długi czas walczył o to, aby móc pewnego dnia wylądować w Katalonii, co ostatecznie się udało. W ekipie Hansiego Flicka miewał lepsze i gorsze momenty, będąc przede wszystkim rezerwowym. W sumie zgromadził 14 bramek i 14 asyst w 49 występach. Mimo dobrych recenzji, Blaugrana niespecjalnie chciała płacić za niego tak dużych pieniędzy, dlatego rozważała inne opcje. Kilka dni temu sfinalizowała transfer Anthony’ego Gordona. To zamyka Rashfordowi drogę do pozostania na Camp Nou.

Teraz Anglik wróci na Old Trafford, gdzie rozstrzygną się jego dalsze losy. Manchester United z chęcią pozbyłby się zawodnika, który myślami jest zupełnie gdzieś indziej. „Daily Mail” łączy go z potencjalnym transferem do Arsenalu. Dojdzie do tego jedynie pod pewnymi warunkami – Rashford musiałby zgodzić się na obniżkę dotychczasowego wynagrodzenia. Kanonierzy nie mieliby problemu z opłaceniem kosztów jego transferu, natomiast jedyną przeszkodą jest wręcz astronomiczna pensja.

Czerwone Diabły wolą oddać go do klubu spoza Premier League, ale przede wszystkim zależy im na zakończeniu tej sagi transferowej. Sam Rashford na pierwszym miejscu stawiał dotąd Barcelonę. Na pewno nie obraziłby się jednak na możliwość gry dla nowego mistrza Anglii.