PSG szykuje transferowy hit. Gigant poluje na gwiazdy z Anglii i Niemiec

Paris Saint-Germain planuje transfer skrzydłowego. Jak informuje "L’Equipe", na liście życzeń zdobywców Ligi Mistrzów znaleźli się Eli Junior Kroupi z Bournemouth oraz Yan Diomande z RB Lipsk.

Paris Saint-Germain w tym sezonie sięgnęło po mistrzostwo Francji oraz triumf w Lidze Mistrzów. Paryżanie w dramatycznym finale w Budapeszcie pokonali Arsenal po rzutach karnych i obronili prestiżowe trofeum. Władze francuskiego giganta nie zamierzają spoczywać na laurach. Luis Enrique już planuje letnie wzmocnienia.

Jak ujawnia dziennik „L’Equipe”, na radarze PSG znajdują się Eli Junior Kroupi z AFC Bournemouth oraz Yan Diomande z RB Lipsk. Transfery obu zawodników w dużej mierze będą jednak uzależnione od sytuacji kadrowej i odejść z zespołu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Bradleya Barcoli, który wzbudza zainteresowanie klubów z Premier League.

19-letni Junior Kroupi ma za sobą bardzo udany sezon w Premier League, w którym zdobył 13 bramek w 33 meczach. Najczęściej występuje jako wysunięty napastnik, ale potrafi również grać na skrzydle. Francuz ma ważny kontrakt z Bournemouth do czerwca 2030 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 40 milionów euro.

Na liście życzeń PSG znajduje się także Yan Diomande, który uchodzi za jeden z największych talentów w Bundeslidze i od dłuższego czasu jest obserwowany przez skautów z Paryża. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej robi coraz większe wrażenie swoimi występami. W minionym sezonie Diomande rozegrał 36 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył 13 bramek i dorzucił 10 asyst. 19-latek jest także bacznie monitorowany przez Liverpool, Real Madryt czy Bayern Monachium.