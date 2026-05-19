Bayern Monachium rozmawia z gwiazdą Manchesteru City. To będzie głośny transfer

Bayern Monachium chce latem wzmocnić środek obrony. Jak podaje "Bild", władze mistrzów Niemiec podjęły już wstępne działania w sprawie Josko Gvardiola z Manchesteru City.

Josko Gvardiol na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium zdobył 35. tytuł mistrza 1. Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego w najbliższą sobotę mogą dołożyć kolejne trofeum. W finale Pucharu Niemiec zmierzą się z VfB Stuttgart. W Monachium nie ukrywają, że oczekiwania wobec występu w Lidze Mistrzów były większe. Bawarczycy odpadli w półfinale po rywalizacji z Paris Saint-Germain.

Jak donosi niemiecki dziennik „Bild”, Bayern rozpoczął wstępne działania w sprawie transferu Josko Gvardiola. Chorwacki stoper, obecnie związany z Manchester City, nie jest pewny swojej przyszłości w drużynie Pepa Guardioli. W stolicy Bawarii wzmocnienie środka obrony jest jednym z priorytetów na letnie okno transferowe.

Co ciekawe, 24-letni obrońca miał zostać zaoferowany również Realowi Madryt. Wkrótce Jose Mourinho ma objąć stery w hiszpańskim gigancie. Manchester City, który w 2023 roku sprowadził Gvardiola z RB Lipsk, oczekuje za swojego zawodnika kwoty nawet 90 milionów euro. Kontrakt Chorwata obowiązuje do czerwca 2028 roku.

W obecnym sezonie Gvardiol rozegrał 24 mecze, w których zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst. 46-krotny reprezentant Chorwacji może stać się jednym z największych bohaterów letniego okna transferowego. Wychowanek Dinama Zagrzeb dwukrotnie sięgnął po Puchar Niemiec z Lipskiem. Z kolei największym sukcesem Gvardiola na Wyspach Brytyjskich był triumf w Premier League w sezonie 2023/2024.