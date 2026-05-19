„PZPN nie stać na nowy bilet”. Szokujące słowa polskiego sędziego

Arkadiusz Kamil Wójcik w rozmowie z TVP Sport otwarcie przyznał, dlaczego przyleciał do Japonii dwa tygodnie po ustalonym terminie. Okazuje się, że PZPN nie było stać na nowy bilet lotniczy.

Kompromitacja PZPN! Nie było ich stać na zakup jednego biletu lotniczego

PZPN oraz japońska federacja współpracują ze sobą w zakresie wymiany arbitrów. Polscy sędziowie prowadzą mecze tamtejszych lig, a Japończycy czuwają nad przebiegiem spotkań w Ekstraklasie. Obecnie w Kraju Kwitnącej Wiśni przebywa trzech polskich arbitrów: Damian Kos, Adam Karasewicz oraz Arkadiusz Kamil Wójcik. Ostatni z nich przyleciał do Azji aż dwa tygodnie spóźniony.

Z tego powodu Japończycy musieli awaryjnie dodać do polskiej obsady swoich arbitrów. Powód spóźnienia wydaje się absurdalny. Arkadiusz Kamil Wójcik w rozmowie z TVP Sport zdradził, że nie doleciał na czas, ponieważ PZPN nie stać na kupno nowego biletu. Co więcej, w Japonii od dawna dziwią się, że PZPN wysyła sędziów klasą ekonomiczną, gdy standardem jest klasa biznes.

– Byłem przygotowany i chciałem polecieć wcześniej. Pojawiły się problemy wizowe z powodu późnego powiadomienia JFA o zmianie sędziego. Nałożył się na to weekend majowy w Polsce, ale i w Japonii. Majówka tam jest dłuższa niż w Polsce. Ale koniec końców jestem w Japonii i to chyba w ostatnim możliwym momencie, ponieważ bilety na mój lot były limitowane i mogłem lecieć tylko w określone dni i jedną linią lotniczą, a PZPN nie stać na kupno nowego biletu dla mnie. Tak usłyszałem w PZPN – powiedział w rozmowie z TVP Sport.

– Marcin Szulc poinformował mnie, że PZPN nie stać na kupno nowego biletu lotniczego dla mnie – doprecyzował.

Wójcik, Karasewicz oraz Kos w minioną niedzielę prowadzili mecz V-Varen Nagasaki – Vissel Kobe. Przed nimi jeszcze dwa spotkania klubowe oraz na zakończenie towarzyski mecz Japonia – Islandia.