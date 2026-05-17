Manchester City dogadał się z następcą Guardioli

Manchester City osiągnął porozumienie z nowym trenerem. Jeśli Pep Guardiola zdecyduje się odejść, zastąpi go Enzo Maresca. Kontrakt ma obowiązywać do 2028 roku - informuje Nicolo Schira.

Manchester City wygrał ostatnio Puchar Anglii, a przed nimi jeszcze walka o mistrzostwo Premier League. Do pełni szczęścia potrzebują jednak pomocy ze strony innych drużyn. Na ten moment tracą do Arsenalu 2 punkty na dwie kolejki przed końcem sezonu. Żeby zdobyć tytuł, muszą liczyć na to, że Kanonierzy stracą punkty przynajmniej w jednym meczu. Zakładając oczywiście dwie wygrane Obywateli.

Wciąż niepewna jest przyszłość Pepa Guardioli. Możliwe, że to ostatnie tygodnie Hiszpana na ławce The Citiziens. Mimo ważnego kontraktu do połowy 2027 roku chodzą plotki, że szkoleniowiec może zdecydować się na rozstanie z klubem.

W oczekiwaniu na decyzję utytułowanego trenera Manchester City negocjował z jego następcą. Jak podaje Nicolo Schira, porozumienie zostało osiągnięte. Jeśli Guardiola zdecyduje się odejść, nowym trenerem zespołu zostanie Enzo Maresca.

Włoski taktyk miał zgodzić się na kontrakt do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Były opiekun Chelsea czeka już tylko na to, co zrobi Guardiola. Dodajmy, że 46-latek niespodziewanie został zwolniony z The Blues na początku tego roku. Pod jego wodzą Londyńczycy świętowali triumf w Lidze Konferencji oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. W przeszłości Maresca pracował już w Man City jako asystent Guardioli w sezonie 2022/2023. Z kolei w latach 2020-2021 odpowiadał za wyniki zespołu młodzieżowego.