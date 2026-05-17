Chelsea ma nowego trenera! Chce znów grać o najwyższe cele

Chelsea ogłosiła nazwisko nowego trenera. Został nim Xabi Alonso, który podpisał umowę do 2030 roku. Przejmie zespół przed startem kolejnego sezonu.

Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Alonso wraca do pracy. Objął angielskiego giganta

Chelsea po zwolnieniu Liama Roseniora ruszyła na poszukiwania nowego trenera. Kandydatów było wielu, a za faworyta uchodził Xabi Alonso, z którym wreszcie udało się porozumieć. W niedzielę klub oficjalnie ogłosił, że to właśnie on będzie twarzą projektu. Hiszpański menedżer związał się czteroletnią umową, ważną do czerwca 2030 roku.

– Chelsea to jeden z największych klubów na świecie i jestem niezmiernie dumny, że mogę zostać jego menedżerem. Podzielamy z właścicielami te same ambicje. Chcemy zbudować drużynę zdolną do regularnej rywalizacji na najwyższym poziomie i walki o trofea – przekazał Alonso w oficjalnym komunikacie.

Dla Alonso to powrót na ławkę trenerską po kilku miesiącach. W połowie stycznia Real Madryt postanowił zwolnić go po przegranej z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Od tego czasu był łączony chociażby z posadą w Liverpoolu, ale to Chelsea okazała się bardziej zdeterminowana.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team.



The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.



Alonso ma przed sobą dużo pracy. Chelsea kończy sezon 2025/2026 w fatalnym stylu – po serii bez zwycięstwa nie ma szans na Ligę Mistrzów i najprawdopodobniej nie zagra w żadnych europejskich rozgrywkach. Pod wodzą Hiszpana klub chce wrócić do walki o najwyższe cele, a jego angaż ma właśnie świadczyć o ambicjach właścicieli.