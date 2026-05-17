Chelsea ma nowego trenera! Chce znów grać o najwyższe cele

Alonso wraca do pracy. Objął angielskiego giganta
Chelsea po zwolnieniu Liama Roseniora ruszyła na poszukiwania nowego trenera. Kandydatów było wielu, a za faworyta uchodził Xabi Alonso, z którym wreszcie udało się porozumieć. W niedzielę klub oficjalnie ogłosił, że to właśnie on będzie twarzą projektu. Hiszpański menedżer związał się czteroletnią umową, ważną do czerwca 2030 roku.
– Chelsea to jeden z największych klubów na świecie i jestem niezmiernie dumny, że mogę zostać jego menedżerem. Podzielamy z właścicielami te same ambicje. Chcemy zbudować drużynę zdolną do regularnej rywalizacji na najwyższym poziomie i walki o trofea – przekazał Alonso w oficjalnym komunikacie.
Dla Alonso to powrót na ławkę trenerską po kilku miesiącach. W połowie stycznia Real Madryt postanowił zwolnić go po przegranej z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Od tego czasu był łączony chociażby z posadą w Liverpoolu, ale to Chelsea okazała się bardziej zdeterminowana.
Alonso ma przed sobą dużo pracy. Chelsea kończy sezon 2025/2026 w fatalnym stylu – po serii bez zwycięstwa nie ma szans na Ligę Mistrzów i najprawdopodobniej nie zagra w żadnych europejskich rozgrywkach. Pod wodzą Hiszpana klub chce wrócić do walki o najwyższe cele, a jego angaż ma właśnie świadczyć o ambicjach właścicieli.