Xabi Alonso z wymownym wpisem. To będzie jego nowy klub!

Xabi Alonso lada moment wróci na ławkę trenerską. Wszystko wskazuje na to, że obejmie Chelsea. Sam Hiszpan postanowił to ogłosić, publikując wymowny wpis w mediach społecznościowych.

Alonso zostanie trenerem Chelsea

Xabi Alonso w połowie stycznia stracił pracę na Santiago Bernabeu. O zwolnieniu z Realu Madryt przesądziła porażka z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii, choć powodów skłaniających do zakończenia współpracy było więcej. Hiszpan nie dogadywał się z kilkoma gwiazdami, z którymi prowadził wręcz otwarty konflikt. Nie udało mu się zapanować nad trudną szatnią, więc Florentino Perez postanowił go wymienić. Ostatecznie ta decyzja się nie obroniła, bowiem Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa, który w dłuższej perspektywie nie poprawił wyników zespołu.

Bezpośrednio po zwolnieniu Alonso był łączony z szybkim powrotem na ławkę trenerską. Przedstawiano go jako głównego kandydata do objęcia Liverpoolu, który poważnie myślał wtedy o rozstaniu z Arne Slotem. Hiszpan skłaniał się ku pracy na Anfield, do której finalnie nie dojdzie. Zamiast tego, ma objąć ligowego rywala The Reds, czyli Chelsea.

Chelsea stawia właśnie na Alonso, z którym dogadała się już w sprawie czteroletniego kontraktu. Niebawem klub powinien opublikować oficjalny komunikat. Nieco pospieszył się sam menedżer, który na swój profil w mediach społecznościowych wrzucił link do artykułu „Marki” z tytułem „Xabi Alonso bliski zostania szkoleniowcem Chelsea”. To wymowne potwierdzenie, że właśnie taka przyszłość czeka 44-latka.

Xabi Alonso, a punto de convertirse en entrenador del Chelsea https://t.co/ZSDO82sd9S — Xabi Alonso (@XabiAlonso) May 17, 2026

Chelsea w ostatnich tygodniach prowadziła intensywne poszukiwania trenera. Eksperyment z Liamem Roseniorem się nie sprawdził, więc teraz angielski gigant stawia na Alonso.