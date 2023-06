Manchester United osiągnął już jakiś czas temu porozumienie w kwestii warunków nowej umowy dla Davida De Gei. Później wycofał się z ustaleń i zaproponował Hiszpanowi jeszcze mniejsze pieniądze - donosi "The Athletic".

Źródło: The Athletic

fot. Imago/Sportsphoto Na zdjęciu: David De Gea

David De Gea jest związany z Manchesterem United kontraktem tylko do końca czerwca

Czerwone Diabły wycofały się z wcześniejszych ustaleń i zaoferowały Hiszpanowi jeszcze mniejsze pieniądze

Bramkarz rozważa skorzystanie z propozycji gry w Arabii Saudyjskiej

Czerwone Diabły chcą zaoszczędzić jeszcze więcej

Od kilku miesięcy trwa saga dotycząca przyszłości Davida De Gei. Jego kontrakt z Manchesterem United wygasa już z końcem czerwca, więc czasu na osiągnięcie porozumienie pozostało niewiele.

Priorytetem Hiszpana jest pozostanie na Old Trafford. Władze Czerwonych Diabłów zdają sobie jednak sprawę, że najlepsze lata bramkarz ma już za sobą, a jego obecna forma pozostawia wiele do życzenia. Planują więc poważnie zredukować jego dotychczasowe zarobki. To jedyna opcja, aby współpraca była kontynuowana.

Co ciekawe, obie strony już jakiś czas temu porozumiały się w kwestii warunków nowej umowy. Manchester United jednak wycofał się z ustaleń i zaproponował doświadczonemu piłkarzowi jeszcze mniejsze pieniądze. “The Athletic” informuje, że De Gea na nową ofertę jeszcze nie odpowiedział.

Rozważa on bowiem perspektywę gry w Arabii Saudyjskiej, skąd również ma propozycję. Na pierwszym miejscu stawia jednak dalsze występy na najwyższym europejskim poziomie.

