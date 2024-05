Manchester City zdobył mistrzostwo Anglii, wyprzedzając o dwa punkty Arsenal. Rodri w rozmowie z Sky Sport wbił szpilkę w Kanonierów, zdradzając, co zaważyło o zwycięstwie w lidze.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri uważa, że różnica pomiędzy Man City i Arsenalem tkwi w mentalności

Manchester City po raz czwarty z rzędu został mistrzem Anglii. The Citiziens o mistrzowski tytuł musieli walczyć do końca, bowiem Arsenal nawiązał z nimi wyrównaną walkę, a kwestia zwycięstwa w Premier League rozstrzygnęła się dopiero w ostatniej kolejce. Podopieczni Pepa Guardioli w decydującym meczu wygrali (3:1) z West Hamem i nie musieli się martwić o wynik Arsenalu, który ostatecznie również zdobył komplet punktów, wygrywając (2:1) z Evertonem.

W trakcie świętowania kolejnego mistrzostwa Anglii dziennikarze stacji Sky Sport złapali na płycie boiska jednego z piłkarzy Manchesteru City. Rodri w wywiadzie podkreślił, że Arsenal zasłużył w tym sezonie na mistrzostwo, ale główną rolę odegrała mentalność. Hiszpan wbił szpilkę w Kanonierów, zwracając uwagę na ich postawę w bezpośrednim starciu.

– Arsenal zasłużył na zdobycie mistrzostwa. Mieli niesamowity sezon, ale myślę, że różnica tkwi w mentalności – powiedział Rodri przed kamerami Sky Sport.

– Kiedy przyjechali tutaj i grali z nami na Etihad zobaczyłem ich nastawienie i powiedziałem: “Ci goście nie chcą z nami wygrać, chcą tylko zremisować”. Nie uważam, że my podeszliśmy do tego w ten sam sposób – zdradził pomocnik Manchesteru City.

Ostatecznie Arsenal mimo zdobycia 89 punktów zakończył grę w Premier League na 2. miejscu. Mimo bardzo dobrego sezonu Mikel Arteta nie zdołał doprowadzić Kanonierów do triumfu w żadnych prestiżowych rozgrywkach w bieżącej kampanii. Jedyny puchar, który mogli włożyć do gabloty to triumf w Tarczy Wspólnoty latem ubiegłego roku.