Wirtz obrał drogę Bellinghama, został doceniony przez fachowców

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz został zawodnikiem sezonu w Bundeslidze

Bundesliga zakończyła już sezon zasadniczy. Teraz do rozegrania zostały tylko play-offy związane z grą w niemieckiej elicie w kolejnej kampanii. Tymczasem oficjalna strona internetowa rozgrywek poinformowała o wyborze najlepszego zawodnika rozgrywek. Na wyróżnienie zapracował Florian Wirtz.

Młody zawodnik Bayeru Leverkusen bez wątpienia ma za sobą udany sezon. 21-latek wygrał z Aptekarzami mistrzostwo kraju, a ponadto wciąż ma szanse na to, aby wygrać trofeum w europejskich pucharach i DFB Pokal. Wirtz jednocześnie mocno zapracował na to, aby zostać docenionym, będąc trzy razy w trakcie sezonu wybranym zawodnikiem miesiąca. Takie wyróżnienia zaliczył kolejno w październiku, grudniu i w lutym.

Wirtz jest zatem kolejnym przedstawicielem młodego pokolenia, który może się pochwalić nagroda dla Piłkarza Sezonu w Bundeslidze. Rok temu tego typu wyróżnienie spotkało Jude’a Bellinghama, który następnie trafił z Borussii Dortmund do Realu Madryt. Ciekawe jest to, że gracz ekipy z Bay Arena też jest od jakiegoś czasu łączony z przeprowadzką do klubu z Estadio Santiago Bernabeu.

16-krotny reprezentant Niemiec zaliczył w trakcie kampanii 2023/2024 łącznie 32 występy w lidze niemieckiej. Strzelił w nich 11 goli, a także zaliczył 12 asyst. Wirtz ma kontrakt ważny z klubem do końca czerwca 2027 roku. Już dzisiaj wartość piłkarza wynosi mniej więcej 110 milionów euro.

