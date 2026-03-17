Rooney nie ma wątpliwości. Chodzi o jedno nazwisko w Man Utd

07:36, 17. marca 2026
Luka Pawlik Źródło:  BBC

Man Utd pod wodzą Michaela Carricka wrócił do gry o awans do Ligi Mistrzów. Ostatnio ciekawym komentarzem ws. tego, kto powinien prowadzić drużynę, podzielił się Wayne Rooney.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney z poparciem dla Michaela Carricka

Man Utd w trakcie minionego weekendu wrócił na zwycięski szlak po porażce z Newcastle United (1:2). Ekipa z Old Trafford pokonała Aston Villę (3:1). Tymczasem ostatnio ciekawym komentarzem na temat aktualnego trenera Czerwonych Diabłów podzielił się były piłkarz Man Utd i reprezentacji Anglii.

– Michael Carrick? Powinien w 100 procentach dostać tę pracę. Mówiłem to już wcześniej. Znam go dobrze jako człowieka, rozumiem jego charakter i osobowość. Zespół potrzebował spokojnego trenera, który dobrze zna klub i rozumie zawodników. Wspierał graczy i poświęcał im tyle uwagi, ile potrzebowali – powiedział Wayne Rooney w rozmowie dla BBC.

– Widzieliśmy, że zawodnicy nabrali pewności siebie, a drużyna wygląda teraz bardzo mocno. Nie sądzę, żeby cokolwiek miało sens zmieniać. Ma najwyższy wskaźnik zwycięstw spośród wszystkich menedżerów Manchesteru United po tylu meczach. Dlatego uważam, że powinien zostać – zaznaczył Anglik.

Ekipa z Old Trafford aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 54 punktów. Tymczasem już w najbliższy weekend Man Utd zmierzy się na wyjeździe z Bournemouth. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 21:00. W tym starciu Czerwone Diabły powalczą o swoje 16. zwycięstwo w tej kampanii.

