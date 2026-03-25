Real Madryt przeznaczy fortunę na wschodzącą gwiazdę Premier League

Real Madryt rozgląda się za kandydatami do wzmocnienia zespołu. Dużym zainteresowaniem cieszy się Rayan. Królewscy są gotowi zapłacić aż 40 mln euro za nastolatka - donosi Fichajes.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rayan pod obserwacją Realu Madryt. Na stole 40 mln euro

Real Madryt pracuje nad kolejnym wzmocnieniem składu przed nowym sezonem. Królewscy koncentrują się m.in. na wzmocnieniu pozycji środkowego napastnika z myślą o przyszłości. Obecnie do dyspozycji Alvaro Arbeloi są Kylian Mbappe i Gonzalo Garcia.

Uwagę zespołu z Hiszpanii przyciągnęła prawdziwa perełka z Premier League. Jak podaje Fichajes, w kręgu zainteresowań znalazł się Rayan. 19-latek dopiero co przeniósł się do Europy, ponieważ zimą tego roku trafił do Bournemouth. Dotychczas w jednej z najlepszych lig na świecie zdobył dwie bramki i zaliczył asystę w ośmiu meczach. Jego profil mocno zaimponował pionowi sportowemu Los Blancos.

Królewscy są świadomi, że wyciągnięcie Rayana z Anglii nie będzie łatwe. Po pierwsze w Bournemouth ma zdecydowanie większe szanse na regularną grę. Po drugie mało prawdopodobne, żeby Wisienki zgodziły się go tak szybko sprzedać. Niemniej jednak Florentino Perez przygotował atrakcyjną ofertę, która może ich przekonać. Mówi się o 40 milionach euro za nastoletniego piłkarza.

Rayan jest realną opcją dla Realu Madryt, ale zarząd postawił jeden warunek. Jeśli dojdzie do licytacji, nie przepłacą, trzymając się ustalonych priorytetów i ram budżetowych na letnie okno transferowe. Wcześniej młody piłkarz bronił barw Vasco da Gama.