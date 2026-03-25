Salah może zagrać z Messim. Ma trzy opcje do wyboru

Mohamed Salah opuści Liverpool po sezonie i stanie przed wyborem nowego klubu. Egipcjanin nie podjął jeszcze decyzji, ale na stole są trzy konkretne kierunki, twierdzi SPORT.

Salah przed wyborem nowego klubu

Mohamed Salah potwierdził, że zakończy swoją dziewięcioletnią przygodę z Liverpoolem. Klub pozwoli mu odejść jako wolny zawodnik, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie jego osobą.

Najbardziej realnym kierunkiem pozostaje Arabia Saudyjska. Tamtejsze kluby od dłuższego czasu starają się sprowadzić Egipcjanina i są gotowe zaoferować ogromne pieniądze. Już wcześniej pojawiały się propozycje sięgające setek milionów euro, co czyni tę opcję bardzo atrakcyjną finansowo.

Drugą możliwością jest wyjazd do MLS. Liga amerykańska od lat przyciąga wielkie nazwiska i może być dla Salaha szansą na nowe wyzwanie w mniej wymagającym środowisku. Taki ruch oznaczałby zmianę stylu życia oraz wejście na inny rynek sportowy. Rozgorzała już nawet dyskusja o możliwym dołączeniu do Interu Miami i grze z Lionelem Messim.

Trzecim scenariuszem pozostaje pozostanie w Europie. Największe kluby wciąż mogą być zainteresowane jego usługami, zwłaszcza że transfer nie wymaga opłaty. To opcja dla zawodnika, który chce nadal rywalizować na najwyższym poziomie.

Na ten moment nie zapadła żadna decyzja. – Nie wiemy, gdzie Mohamed będzie grał w przyszłym sezonie – przekazał jego agent. Wybór najpewniej nastąpi po zakończeniu sezon. Egipcjanin będzie musiał wybrać pomiędzy dużymi kontraktami, a grą na najwyższym poziomie w Europie.

