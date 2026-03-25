Casemiro łączony z kolejnym klubem. Jest jedno „ale”

22:07, 25. marca 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: ESPN

Casemiro po sezonie zakończy przygodę w Manchesterze United. Brazylijczyk wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Do gry o transfer włączył się również saudyjski Al-Ittihad - przekazuje "ESPN".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Al-Ittihad dodał Casemiro na listę życzeń

Casemiro zdecydował już w sprawie swojej przyszłości. Kilka tygodni temu brazylijski pomocnik ogłosił, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Manchesterem United i wraz z końcem sezonu stanie się wolny agentem. Znakomita forma reprezentanta Canarinhos wzbudziła zainteresowanie wśród m.in. klubów Serie A. 34-latek nie będzie miał kłopotu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe związane z Casemiro. „ESPN” donosi, że zawodnik Manchesteru United może obrać kierunek, z którym był łączony już kilka miesięcy temu. Brazylijczyk jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Doświadczony pomocnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Al-Ittihad.

Saudyjski klub jednak jeszcze wstrzymuje się z nawiązaniem kontaktu z otoczeniem Casemiro. Przede wszystkim Al-Ittihad musi rozwiązać sytuację z Fabinho. Sprawa wygląda prosto. Jeśli były zawodnik Liverpoolu zdecyduje się na zmianę otoczenia, to władze klubu ruszą po piłkarza Czerwonych Diabłów. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się cała ta sytuacja.

W obecnym sezonie Casemiro rozegrał 30 spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Canarinhos zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 34-latek może również pochwalić się dwoma asystami.

