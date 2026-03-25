Sancho nie dla Borussii Dortmund? Inny klub pyta o Anglika

18:22, 25. marca 2026
Źródło: TEAMtalk

Jadon Sancho znajduje się na celowniku Borussii Dortmund. Tymczasem okazuje się, że Anglik może wzmocnić inny klub. Skrzydłowy trafił na listę życzeń RB Lipska - informuje "TEAMtalk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

RB Lipsk chce Jadona Sancho

Jadon Sancho znajduje się w trudnym położeniu. Angielski skrzydłowy nie błyszczy na wypożyczeniu w Aston Villi. A na dodatek Manchester United kompletnie nie wiąże z nim przyszłości. Pojawiła się szansa powrotu 25-latka na boiska Bundesligi. Zainteresowanie zawodnikiem The Villans wyraża Borussia Dortmund, czyli zespołu, w którym spędził dotychczas najlepsze lata swoje kariery.

Jak się okazuje, zespół z Signal Iduna Park będzie miał poważne konkurenta w walce o Jadona Sancho. I to w postaci swojego ligowego rywala. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że angielski skrzydłowy znalazł się w kręgu zainteresowań RB Lipska. Czerwone Byki nie maja zamiaru bezczynnie przyglądać się całej sytuacji 25-latka i już rozpoczęły rozmowy z otoczeniem zawodnika.

Bundesliga ewidentnie woła do siebie Jadona Sancho. Anglik błyszczał na niemieckich boiskach, a na ten moment w Premier League jest cieniem samego siebie. Kariera zawodnika wypożyczonego do Aston Villi znalazła się na zakręcie. Nic dziwnego, że wicemistrz Europy z 2020 roku myśli o zagranicznych wojażach.

Jadon Sancho w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Aston Villi. Statystyki Anglika nie są wybitne. Udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także zaliczył dwie asysty.

