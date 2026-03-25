Liverpool po sezonie pożegna Mohameda Salaha. Teraz The Reds rozglądają się za następcą Egipcjanina. Jednym z kandydatów jest Johan Bakayoko z RB Lipska - przekazuje Ekrem Konur.

Johan Bakayoko może zastąpić Mohameda Salaha w Liverpoolu

Liverpool we wtorek ogłosił ważną decyzję. Mistrzowie Anglii oficjalnie ogłosili, że po sezonie zakończą współpracę z Mohamedem Salahem. Ta decyzja była kwestią czasu, ale już teraz możemy powiedzieć, że latem Egipcjanin znajdzie sobie nowego pracodawcę. The Reds mają zatem jasny na cel na nadchodzące okienko transferowe – sprowadzenie godnego następcy 33-latka.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że pojawił się nowy kandydat, który może zastąpić Mohameda Salaha w Liverpoolu. Jak się okazuje, trop mistrzów Anglii prowadzi do Bundesligi. A konkretnie RB Lipska. W kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Johan Bakayoko. Warto zaznaczyć, że Belg nie jest anonimową postacią na Anfield Road.

Johan Bakayoko już kilka miesięcy temu był łączony z Liverpoolem. Anglicy mają zapewne dobrze rozpisanego reprezentanta Belgii. Młody skrzydłowy udowadnia, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Jeśli dojdzie do tego transferu, to mistrzowie Premier League mogą być na lata spokojni o obsadę pozycji prawego skrzydłowego.

W obecnym sezonie Johan Bakayoko rozegrał 18 spotkań w koszulce RB Lipska. Młody zawodnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia Belga na 22 miliony euro.