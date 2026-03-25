Barcelona interesuje się obrońcą z Premier League. Promocja!

18:45, 25. marca 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  MARCA

FC Barcelona może pozyskać Cristiana Romero. Jak się okazuje, Duma Katalonii będzie mogła skorzystać z promocji. Klauzula wykupu Argentyńczyka z Tottenhamu Hotspur wynosi już 60 milionów euro - donosi "MARCA".

Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona ma jasny plan na letnie okienko transferowe. W tym sezonie drużyna Hansiego Flicka ma problemy w tyłach, więc władze klubu zamierzają wzmocnić defensywę. Głównym celem Dumy Katalonii jest sprowadzenie Alessandro Bastoniego. Tymczasem faktycznie może dojść do przeprowadzki Włocha. Zawodnik Interu Mediolan wyraził już gotowość na transfer.

Jeden z tropów FC Barcelony prowadzi też do Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znajduje się także Cristian Romero z Tottenhamu Hotspur. Tymczasem „MARCA” zdradza, że mistrzowie Hiszpanii będą mogli skorzystać z promocyjnej ceny. Obecna klauzula wykupu Argentyńczyka wynosi 60 milionów euro, a wcześniej kwota była znacznie wyższa.

Warto zaznaczyć, że nie tylko FC Barcelona obserwuje Cristiana Romero. Argentyński defensor jest także łączony z Realem Madryt oraz Atletico Madryt. Mistrz świata zapewne będzie gotowy na rozstanie z Tottenhamem Hotspur, jeśli drużyna nie utrzyma się w Premier League. Obecna sytuacja Kogutów nie jest do pozazdroszczenia.

Cristian Romero w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Argentyńczyk zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor ma także na koncie cztery asysty.

