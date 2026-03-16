Messi znów w Barcelonie? Laporta powiedział to wprost

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Joan Laporta o Lionelu Messim

Joan Laporta będzie nadal rządził w FC Barcelonie. 63-latek wygrał wybory na prezydenta Blaugrany i już określa swoje plany na przyszłość. Ostatnio w konkretnych słowach wyraził się na temat ewentualnego powrotu do klubu legendy.

– Lionel Messi będzie zaangażowany w Barcelonę tak, jak zechce. Drzwi Barcelony są dla niego otwarte, jeśli chce nadal wzmacniać i zwiększać wielkość instytucji takiej jak Barcelona – mówił Laporta w rozmowie z TV3 cytowanej przez „Sport”.

Reprezentant Argentyny to wychowanek akademii piłkarskiej Barcelony. Messi z Katalończykami wygrał wiele trofeów, a następnie w 2021 roku trafił do Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu. Aktualnie piłkarz broni barw Interu Miami, występującego na co dzień w MLS. Obecny kontrakt zawodnika z klubem ze Stanów Zjednoczonych obowiązuje do końca grudnia 2028 roku.

Messi w tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki. Na boisku piłkarz spędził 360 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu Argentyńczyk może mieć już w najbliższy czwartek. Wówczas w ramach Ligi Mistrzów CONCACAF zespół Messiego zmierzy się z Nashville. Mecz odbędzie się o godzinie 00:00. Będzie to jednocześnie jedno z ostatnich spotkań Interu przed reprezentacyjną przerwą. Za tydzień ekipa z Miami zmierzy się natomiast z New York City.