Fabregas na liście życzeń giganta! Klub Premier League go wybrał

Cesc Fabregas robi świetną robotę w Como. Hiszpański taktyk został doceniony przez topowe kluby z Premier League. TeamTalk donosi, że 38-latek jest faworytem, jeśli Liam Rosenior zostanie zwolniony.

Chelsea po zmianie trenera nie potrafi ustabilizować wyników na odpowiednim poziomie. Obecnie notują serię czterech porażek z rzędu, a na dodatek odpadli z Ligi Mistrzów, przegrywając z kretesem z Paris Saint-Germain. Liam Rosenior w roli szkoleniowca The Blues odniósł 10 zwycięstw w 19 meczach, w pozostałych 2 razy zremisował i 7 razy przegrał. Wyniki pozostawiają wiele do życzenia.

Mimo to właściciele Chelsea udzielili wsparcia trenerowi. Nawet jeśli klub nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, Liam Rosenior nadal pozostanie szkoleniowcem The Blues. Tak przynajmniej sugerują informacje podane przez TeamTalk.

Inaczej sytuacje widzi serwis TeamTalk. Ich zdaniem w Londynie przymierzają już kilku następców w miejsce Roseniora. Najpoważniejszym kandydatem ma być Cesc Fabregas. Zatrudnienie hiszpańskiego szkoleniowca będzie możliwe, jeśli The Blues zmienią zdanie i zdecydują się na zmianę trenera. Obecnie 38-latek pracuje w Como, które jest rewelacją Serie A.

Drużyna, która jeszcze rok temu była beniaminkiem włoskiej elity, obecnie zajmuje 4. miejsce w tabeli. Już jakiś czas temu Fabregas był łączony z innymi klubami, ale za każdym razem odmawiał. Cały czas wykazuje się przywiązaniem do obecnego zespołu z Włoch.