Manchester United musi się otrząsnąć. Carrick wskazał moment prawdy

12:11, 30. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  ManUtd.com

Man Utd chce szybko zmazać plamę po porażce z Hull City. Michael Carrick podkreśla, że kluczowa będzie reakcja zespołu w starciu z Ipswich Town w drugiej kolejce Premier League.

Michael Carrick
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick nie owijał w bawełnę. Tego oczekuje teraz od Manchesteru United

Man Utd przegrał w poprzedniej kolejce z beniaminkiem Hull City (0:2), ale Michael Carrick nie zamierza rozpamiętywać nieudanego występu. Szkoleniowiec ekipy z Old Trafford jest zadowolony z postawy swoich zawodników podczas treningów w mijającym tygodniu.

– Myślę, że sukces bierze się z tego, jak dobrze radzisz sobie z niepowodzeniami. Na każdej pozycji, a już na pewno w każdym sporcie, a już szczególnie w tym. W trakcie sezonu zdarzają się niepowodzenia, czasem mniejsze niż inne. To, jak sobie z tym poradzisz na początku, jak na to zareagujesz ma wpływ na to, co będzie dalej. Myślę, że to ostatecznie decyduje, jakim zespołem się staniesz – powiedział Carrick cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Old Trafford.

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Trener Czerwonych Diabłów pozytywnie ocenił reakcję drużyny po spotkaniu z Hull.

– Do tej pory radziliśmy sobie z tymi niepowodzeniami bardzo dobrze. Tdzień temu zawiedliśmy, nie da się od tego uciec, bo to było rozczarowujące, ale chcemy się odbić. Mieliśmy dobry tydzień. Zawodnicy nowo się skoncentrowali, wyciągnęli wnioski z tego, co mogliśmy poprawić i dalej parli do przodu – zaznaczył Carrick.

Man Utd w niedzielę będzie miał okazję do natychmiastowej odpowiedzi. Na swoim stadionie zagra z Ipswich Town, a trener Czerwonych Diabłów doskonale pamięta, że podobne sytuacje zdarzały się również podczas jego kariery zawodniczej.

– Pamiętam, jak nie wykorzystałem rzutu karnego przeciwko Burnley w 2009 roku. Chyba to był drugi mecz sezonu. Przegraliśmy 0:1. Oni wtedy też dopiero co awansowali, a my chyba właśnie wygraliśmy ligę i dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów. To część tego. To się zdarza – wspominał były piłkarz.

Carrick nie zamierza jednak pozwolić, aby jedna porażka wpłynęła na dalszą część sezonu.

– Nie chcemy, żeby tak się stało. Można przegrać mecze piłkarskie, ale, jak już wspomniałem, chodzi o to, żeby się odbić, grać dobrze, wygrywać spotkania i wykorzystywać tę odrobinę energii, żeby się napędzać i iść naprzód. To czyni cię silniejszym – podsumował trener Manchesteru United.

Niedzielne starcie ekipa Carricka zacznie o godzinie 17:30. Będzie to próba generalna przed minimaratonem piłkarskim, w którego trakcie Man Utd zagra kolejno z: Evertonem, Sabahem Baku i Man City oraz Brighton.

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