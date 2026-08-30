Jude Bellingham znakomicie rozpoczął sezon w barwach Realu Madryt. Zawodnik nie ukrywa natomiast, że duża w tym zasługa Jose Mourinho, który powierzył mu nową rolę.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Mourinho trafił w dziesiątkę. Bellingham już wie, gdzie chce grać

Jude Bellingham szybko odnalazł się w systemie Jose Mourinho. Anglik występuje wyżej, jako klasyczna „dziesiątka”, i już w dwóch spotkaniach zanotował gola oraz dwie asysty. Jak przekazało „Mundo Deportivo”, pomocnik jest bardzo zadowolony ze swojej obecnej roli.

– Znowu czuję się swobodniej, swobodniej decyduję, kiedy się cofnąć, zostać z przodu, a kiedy wejść w pole karne. Myślę, że to najlepsza pozycja dla mnie, taka, która pozwala mi zaprezentować wszystkie moje atuty. Jestem naprawdę wdzięczny trenerowi za zaufanie i możliwość gry w ten sposób – powiedział Bellingham.

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23-latek podkreślił również, że dla Królewskich niezwykle istotne jest dobre wejście w sezon. Szczególnie że przed zespołem pojawia się coraz bardziej wymagający terminarz, w którym niebawem znajdzie się również Liga Mistrzów.

– Bardzo ważne jest, aby zbudować dynamikę. Teraz nadchodzi trudny okres z początkiem Ligi Mistrzów, mecze się piętrzą i dobrze jest mieć dobry początek. Przybyło wielu nowych zawodników, muszą się zaaklimatyzować, a my musimy tak dalej postępować – zaznaczył Anglik.

Bellingham zwrócił także uwagę na sposób funkcjonowania zespołu bez piłki. – Jesteśmy w dobrej formie, adrenalina u wszystkich krąży, dobrze naciskamy, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy, czyli szybkie odzyskanie piłki po jej stracie – dodał piłkarz.

Pomocnik wicemistrzów Hiszpanii pozytywnie ocenił również nowych zawodników sprowadzonych tego lata. – Zrobili bardzo dobre wrażenie na grupie, zarówno jako ludzie, co jest najważniejsze, jak i jako piłkarze. Radzą sobie bardzo dobrze. Niełatwo jest dołączyć do klubu z taką presją, z nowym trenerem i nowym sztabem. Jest wiele do przyswojenia, a oni adaptują się bez żadnych problemów. To radość mieć ich tutaj – podsumował Bellingham.

Real w niedzielę w lidze hiszpańskiej rozegra swoje kolejne spotkanie. Tym razem zmierzy się z Malaga. Pierwsdzy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 17:00.