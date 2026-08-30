Liverpool porozumiał się z PSG. Teraz na jaw wyszły dodatkowe koszty

Liverpool jest o krok od pozyskania Bradleya Barcoli z Paris Saint-Germain. Niemniej finalizacja transferu będzie kosztować angielski klub więcej, niż początkowo zakładano.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Liverpool dopina transfer Barcoli. Lyon również czeka na swoje pieniądze

Liverpool osiągnął porozumienie z Paris Saint-Germain w sprawie transferu Bradleya Barcoli. The Reds mają zapłacić za francuskiego zawodnika 106 milionów funtów kwoty podstawowej, a kolejne 17 milionów funtów może trafić na konto mistrza Francji w ramach bonusów. Cały pakiet może zatem osiągnąć wartość mniej więcej 123 milionów funtów.

Na tym jednak wydatki Liverpoolu się nie zakończą. Jak przekazał Ben Jacobs na X, podczas negocjacji pojawiła się dodatkowa kwestia finansowa dotycząca Olympique Lyon. To właśnie ten klub ma otrzymać pieniądze wynikające z mechanizmu solidarnościowego FIFA, a koszt ten ostatecznie pokryją The Reds.

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Barcola jest wychowankiem ekipy z Francji. W związku z tym klubowi z Ligue 1 przysługuje określony procent od wartości jego transferu. Wcześniej zakładano, że będzie to około 4,5-5 milionów euro, zależnie od ostatecznej wartości transakcji oraz wysokości przysługujących bonusów.

Mike Gordon, Billy Hogan and Richard Hughes all involved in the Bradley Barcola negotiations.



Gordon and Nasser Al-Khelaifi agreed on Thursday night that Liverpool would make a €5m solidarity payment to Barcola's former club Lyon on top of the transfer fee. This is usually made… https://t.co/x0mA7VMWRD — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 29, 2026

Według znanego dziennikarza w rozmowach bezpośrednio uczestniczyli prezydent Liverpoolu Mike Gordon, dyrektor generalny Billy Hogan oraz dyrektor sportowy Richard Hughes. Gordon miał również uzgodnić z prezesem PSG Nasserem Al-Khelaifim, że to angielski klub zajmie się płatnością należną OL.

Liverpool od dłuższego czasu zabiegał o Barcolę i wszystko wskazuje na to, że transfer może wkrótce zostać dopięty. Francuz ma być jednym z najważniejszych elementów ofensywy zespołu, ale zanim założy czerwoną koszulkę, The Reds muszą jeszcze uregulować dodatkowy rachunek.