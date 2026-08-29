Haaland już wie, co czeka Man City. Padła konkretna deklaracja

Erling Haaland po efektownym zwycięstwie Manchesteru City nad Crystal Palace jasno ocenił początek pracy Enzo Mareski. Norweg podkreślił pełne zaufanie do nowego trenera.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Dwa gole, wielkie zwycięstwo i mocny komunikat Erlinga Haalanda

Erling Haaland nie ma wątpliwości, że Manchester City zmierza w dobrym kierunku. Zespół pokonał Crystal Palace 4:1, odnosząc drugie zwycięstwo z rzędu w Premier League pod wodzą Enzo Mareski. Norweg miał w tym sukcesie ogromny udział, ponieważ dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dwa trafienia dołożył również Rayan Cherki. Norweski napastnik po spotkaniu zwrócił uwagę przede wszystkim na konieczność cierpliwości i zaufania do pomysłów nowego szkoleniowca.

– Wrócimy, potrzebujemy tylko kilku meczów. Graliśmy dobrze. To nowy menedżer, ale graliśmy razem – powiedział Haaland w rozmowie ze Sky cytowanej przez Fabrizio Romano na X.

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Norweg uważa, że kluczowe będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału całej kadry. Man City dysponuje bowiem wieloma zawodnikami o ogromnych możliwościach, a zadaniem sztabu pozostaje znalezienie dla nich właściwych ról.

– Musimy zaufać systemowi i Enzo. Mamy tak wielu dobrych zawodników, więc musimy znaleźć dla nich miejsce – zaznaczył napastnik.

Haaland odniósł się także do sytuacji Phila Fodena, który musi walczyć o swoją pozycję, podobnie jak pozostali piłkarze. Jednocześnie Norweg wyróżnił występ Elliota Andersona, który jego zdaniem zaprezentował się znakomicie.

– Phil musi ciężko pracować, tak jak wszyscy inni. To był dobry początek. Elliot też był niesamowity – dodał zawodnik.

Manchester City rozpoczyna zatem nowy rozdział z kompletem punktów w dwóch ostatnich spotkaniach. Haaland daje jasno do zrozumienia, że piłkarze wierzą w kierunek obrany przez Mareskę. W każdym razie potrzebują jeszcze czasu, aby nowy system zaczął funkcjonować na najwyższym poziomie.