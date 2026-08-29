Haaland już wie, co czeka Man City. Padła konkretna deklaracja

09:11, 29. sierpnia 2026 09:52, 29. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky / Fabrizio Romano (X)

Erling Haaland po efektownym zwycięstwie Manchesteru City nad Crystal Palace jasno ocenił początek pracy Enzo Mareski. Norweg podkreślił pełne zaufanie do nowego trenera.

Erling Haaland
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fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Dwa gole, wielkie zwycięstwo i mocny komunikat Erlinga Haalanda

Erling Haaland nie ma wątpliwości, że Manchester City zmierza w dobrym kierunku. Zespół pokonał Crystal Palace 4:1, odnosząc drugie zwycięstwo z rzędu w Premier League pod wodzą Enzo Mareski. Norweg miał w tym sukcesie ogromny udział, ponieważ dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dwa trafienia dołożył również Rayan Cherki. Norweski napastnik po spotkaniu zwrócił uwagę przede wszystkim na konieczność cierpliwości i zaufania do pomysłów nowego szkoleniowca.

– Wrócimy, potrzebujemy tylko kilku meczów. Graliśmy dobrze. To nowy menedżer, ale graliśmy razem – powiedział Haaland w rozmowie ze Sky cytowanej przez Fabrizio Romano na X.

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Norweg uważa, że kluczowe będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału całej kadry. Man City dysponuje bowiem wieloma zawodnikami o ogromnych możliwościach, a zadaniem sztabu pozostaje znalezienie dla nich właściwych ról.

– Musimy zaufać systemowi i Enzo. Mamy tak wielu dobrych zawodników, więc musimy znaleźć dla nich miejsce – zaznaczył napastnik.

Haaland odniósł się także do sytuacji Phila Fodena, który musi walczyć o swoją pozycję, podobnie jak pozostali piłkarze. Jednocześnie Norweg wyróżnił występ Elliota Andersona, który jego zdaniem zaprezentował się znakomicie.

– Phil musi ciężko pracować, tak jak wszyscy inni. To był dobry początek. Elliot też był niesamowity – dodał zawodnik.

Manchester City rozpoczyna zatem nowy rozdział z kompletem punktów w dwóch ostatnich spotkaniach. Haaland daje jasno do zrozumienia, że piłkarze wierzą w kierunek obrany przez Mareskę. W każdym razie potrzebują jeszcze czasu, aby nowy system zaczął funkcjonować na najwyższym poziomie.

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