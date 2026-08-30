Mistrz świata w Chelsea! Xabi Alonso dostał wielkie wzmocnienie

Był królem Aston Villi, teraz trafił do Chelsea. Wielki transfer potwierdzony
Chelsea oficjalnie potwierdziła pozyskanie Emiliano Martíneza z Aston Villi. Argentyńczyk podpisał kontrakt z londyńskim klubem i został kolejnym wzmocnieniem zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso.
Jak poinformowało biuro prasowe klubu, nowy bramkarz wnosi do Chelsea ogromne doświadczenie zdobyte zarówno w Premier League, jak i reprezentacji Argentyny. Bramkarz w Aston Villi spędził sześć sezonów, rozgrywając aż 256 spotkań i zapisując się w historii klubu jako jeden z jego najważniejszych zawodników ostatnich lat.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Martínez trafił do angielskiej piłki jeszcze jako nastolatek. Mając zaledwie 17 lat, przeniósł się z Independiente do Arsenalu w w 2010 roku. Przez kilka kolejnych sezonów był wypożyczany, zanim otrzymał poważniejszą szansę w pierwszym zespole.
Przełom nastąpił w sezonie 2019/20. Argentyńczyk wystąpił w 11 ostatnich meczach kampanii i pomógł Kanonierom sięgnąć po Puchar Anglii. Niedługo później zdobył również Tarczę Wspólnoty.
We wrześniu 2020 roku rozpoczął natomiast swoją przygodę z Aston Villą. To właśnie na Villa Park zbudował pozycję jednego z najbardziej cenionych bramkarzy Premier League. W maju tego roku dołożył do swojego dorobku triumf w Lidze Europy.
Jeszcze większą renomę Martínez wypracował w reprezentacji Argentyny. Debiutował w niej w czerwcu 2021 roku, a od tego czasu zanotował 67 występów. Z kadrą wygrał dwukrotnie Copa América, a także mistrzostwo świata w Katarze w 2022 roku.
Jego klasę potwierdzają również indywidualne wyróżnienia. Martínez dwukrotnie zdobył Trofeum Jaszyna, odbierając nagrodę podczas ceremonii Złotej Piłki w 2023 i 2024 roku.