Florian Wirtz chce wziąć na siebie większą odpowiedzialność w Liverpoolu i stać się jednym z liderów zespołu. Niemiec jasno deklaruje, że jego celem jest zdobywanie trofeów.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz gotowy na więcej

Florian Wirtz nie zamierza ukrywać swoich ambicji przed nowym sezonem. Niemiecki pomocnik, który ma odgrywać kluczową rolę w zespole prowadzonym przez Andoniego Iraolę, wierzy, że jest gotowy stać się jednym z liderów Liverpoolu. Jak cytuje jego słowa „Liverpool Echo”, 23-latek stawia sobie wysokie wymagania i właśnie w tym widzi jeden z kluczy do dalszego rozwoju.

– Zawsze byłem bardzo, bardzo samokrytyczny. Myślę, że to jest potrzebne, żeby dotrzeć na szczyt, żeby dotrzeć na szczyt świata – powiedział Wirtz.

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Niemiec przyznaje, że z czasem nauczył się inaczej reagować na słabsze momenty. Zamiast długo rozpamiętywać błędy, skupia się na wyciąganiu wniosków i dalszej pracy. Teraz chce również mocniej wpływać na funkcjonowanie całej drużyny.

– Oczywiście, lubię brać odpowiedzialność. Nie zawsze jestem najgłośniejszy na boisku czy w szatni. Niemniej jednak staram się przewodzić poprzez sposób, w jaki gram w piłkę nożną, sposób, w jaki stoję na boisku i po prostu pomagam kolegom z drużyny – podkreślił piłkarz.

Po rozczarowującym piątym miejscu w poprzednim sezonie Wirtz nie widzi miejsca na kampanię przejściową. Jego zdaniem The Reds powinni natychmiast wrócić do walki o najważniejsze cele. – Myślę, że właśnie dlatego tu przyszedłem, bo chcę coś osiągnąć z klubem. Liverpool zawsze zdobywał tytuły, a przynajmniej o nie grał – zaznaczył zawodnik.

Wirtz pozytywnie ocenia również pierwsze wrażenia ze współpracy z Iraolą. – On po prostu chce grać ofensywnie. Dużo pressingu. Zdecydowanie robi na mnie bardzo dobre wrażenie – powiedział Niemiec.

Ekipa z Anfield w starciu drugiej kolejki Premier League zagra z Nottingham Forest. Mecz zacznie się o godzinie 13:30.