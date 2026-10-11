Rodado w reprezentacji Polski?! Kulesza zabrał głos

Angel Rodado nie wykluczył możliwości gry w barwach reprezentacji Polski. Temat dość wymownie skomentował Cezary Kulesza. W rozmowie z WP SportoweFakty nie zamknął drzwi przed Hiszpanem, ale zwrócił uwagę na to, że do takiego scenariusza bardzo daleka droga.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Kulesza wprost o Rodado w reprezentacji Polski

Angel Rodado gra w Polsce już piąty sezon. W tym czasie stał się nie tylko gwiazdą, ale również żywą legendą Wisły Kraków. Mimo licznych ofert z zagranicznych klubów, które oferowały mu większe pieniądze, 29-latek za każdym razem deklarował przywiązanie do krakowskiego zespołu. W internecie zaczęły nawet krążyć przerobione zdjęcia Hiszpana w barwach reprezentacji Polski. Sam piłkarz nie wyklucza takiego scenariusza.

– Jeśli kiedykolwiek miałbym to rozważyć, to tylko dlatego, że propozycja wynikałaby z mojej dobrej gry. Jeśli zostałbym w Polsce na dłużej, taka szansa zapewne mogłaby się pojawić. Nie jest to coś, o czym intensywnie myślę. Ale jeśli kiedykolwiek polska kadra będzie mnie potrzebować, to będę otwarty. Gra w polskiej koszulce byłaby dla mnie zaszczytem i wielkim powodem do dumy – mówił niedawno Rodado dla WP SportoweFakty.

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Żeby Rodado mógł zagrać w reprezentacji Polski, musiałoby zostać spełnionych wiele czynników. Przede wszystkim wymagane jest obywatelstwo, które w normalnym trybie można uzyskać dopiero po pięciu latach zamieszkiwania w naszym kraju. Zawodnika w kadrze musiałby chcieć również selekcjoner. O możliwość występów 29-latka z orzełkiem na piersi zapytany został Cezary Kulesza. Prezes PZPN odpowiedział krótko, ale nie zamknął przed nim drzwi.

– Na ten moment to tylko gdybanie. Zawodnik w pierwszej kolejności musiałby uzyskać obywatelstwo, a później liczyć na zainteresowanie selekcjonera – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty.

Czas pokaże, czy taki scenariusz będzie w ogóle możliwy. Biorąc jednak pod uwagę obecne problemy Biało-Czerwonych na pozycji napastnika, taki piłkarz jak Rodado z pewnością byłby wartością dodaną dla naszej kadry.