Flick goni trenerskie legendy Barcelony. Pod tym względem jest najlepszy

Hansi Flick ma na swoim koncie 97 zwycięstw w roli trenera FC Barcelony. Daje mu to 9. miejsce wśród szkoleniowców z największą liczbą wygranych. W tym zestawieniu ma najwyższy procent zwycięstw.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick w gronie trenerów Barcelony z największą liczbą zwyciestw

FC Barcelona imponuje formą od początku sezonu. W rozgrywkach ligowych mają na swoim koncie osiem zwycięstw z rzędu, a do tego dołożyli również triumf na inaugurację Ligi Mistrzów. Łącznie w dziewięciu spotkaniach strzelili aż 39 bramek, co daje średnio 4,3 gola na mecz. Ostatni triumf z Getafe był jednocześnie 97. zwycięstwem pod wodzą Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec znalazł się wśród dziewięciu najlepszych trenerów Blaugrany.

Więcej zwycięstw jako trener Barcelony odnieśli m.in. Louis van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique, Frank Rijkaard czy Helenio Herrera. Natomiast w przypadku Flicka mowa o trenerze, który może pochwalić się najwyższym procentem zwycięstw. Wygrał aż 77% spotkań.

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Trenerzy FC Barcelony z największą liczbą zwycięstw:

Johan Cruyff – 249 (58%)

Pep Guardiola – 179 (72%)

Frank Rijkaard – 160 (59%)

Luis Enrique – 138 (76%)

Rinus Michels – 135 (51%)

Louis van Gaal – 111 (55%)

Helenio Herrera – 101 (71%)

Ernesto Valverde – 97 (67%)

Hansi Flick – 97 (77%)

W poprzednim sezonie Flick zdecydował się przedłużyć kontrakt z Dumą Katalonii. Nowa umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o jeszcze jeden sezon. W przeszłości 61-latek podkreślał, że FC Barcelona będzie jego ostatnim klubem w karierze. Na Camp Nou pracuje od lipca 2024 roku.