Burza wokół Manchesteru City. Mikel Arteta nie ukrywa obaw

Mikel Arteta zabrał głos ws. Man City i jego sporu z Premier League. Menedżer Arsenalu obawia się o reputację angielskich rozgrywek, a jego słowa cytował Fabrizio Romano.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta wprost o aferze Manchesteru City

Mikel Arteta został zapytany o to, czy sprawa dotycząca Manchesteru City może zaszkodzić wizerunkowi Premier League. Menedżer Kanonierów nie ukrywał, że trudno mu jednoznacznie ocenić konsekwencje całej sytuacji. Podkreślił jednak, że kluby powinny koncentrować się na własnej pracy i dbać o poziom sportowy ligi.

– Czy afera z Manchesterem City szkodzi reputacji Premier League? Chciałbym wierzyć, że nie, ale nie mam pewności – przyznał hiszpański trener w wypowiedzi cytowanej przez Fabrizio Romano na platformie X.

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Arteta zaznaczył również, że jego zespół nie ma wpływu na rozwój wydarzeń związanych z postępowaniem przeciwko klubowi z Etihad Stadium. – Oczywiście ta sytuacja jest całkowicie poza naszą kontrolą. Jedyne, co możemy zrobić, to dać z siebie absolutnie wszystko, indywidualnie i jako klub, aby utrzymać nasz status najlepszej ligi na świecie – powiedział menedżer Arsenalu.

Sprawa Manchesteru City od dłuższego czasu pozostaje jednym z najgłośniejszych tematów w angielskim futbolu. Postępowanie dotyczy zarzutów związanych z finansami klubu i przestrzeganiem regulacji finansowego fair-play Premier League na przestrzeni wielu sezonów. Ewentualne konsekwencje mogą mieć znaczenie nie tylko dla samego zespołu z Manchesteru, ale również dla postrzegania rozgrywek przez kibiców i obserwatorów.

Wypowiedź Artety pokazuje, że sprawa wykracza poza rywalizację sportową. Hiszpan nie przesądził, czy reputacja ligi rzeczywiście ucierpi, ale podkreślił odpowiedzialność klubów za jej wizerunek. Na razie pozostaje czekać na dalszy rozwój postępowania i jego ostateczne rozstrzygnięcia.