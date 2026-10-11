Widzew wciąż czeka na przełamanie
Piast Gliwice i Widzew Łódź przystąpiły do bezpośredniego starcia, dzielone przez cztery punkty w tabeli. Obie drużyny miały jednak ten sam cel, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. Gospodarze przed przerwą reprezentacyjną przegrali z Pogonią Szczecin (1:2). Łodzianie z kolei pod wodzą Mateusza Stolarskiego wciąż czekali na przełamanie, mając za sobą już siedem spotkań bez zwycięstwa.
Pierwsza połowa przyniosła sporo emocji i kilka obiecujących okazji, ale żadnej z drużyn nie udało się znaleźć drogi do siatki. Najbliżej szczęścia w 11. minucie był Samuel Ntamack. Napastnik Piasta uderzył głową po dośrodkowaniu Leandro Sanki, lecz piłka odbiła się od słupka i wróciła na boisko.
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Gliwiczanie ponownie zagrozili bramce rywali w 22. minucie. Quentin Boisgard zdecydował się na strzał z trudnej pozycji, ale Bartłomiej Drągowski zachował czujność i skutecznie interweniował. Widzew również szukał swoich szans, a jedną z nich miał Sebastian Bergier. Napastnik gości nie zdołał jednak przełamać defensywy gospodarzy.
Po zmianie stron znów dobre momenty zaliczył zespół z Gliwic. Najpierw w 50. minucie Sanca starał się zaskoczyć bramkarza rywali, ale ostatecznie jego uderzenie głową było niecelne i piłka przeleciała nad poprzeczką. Z kolei w 56. minucie znów szczęścia szukał Ntamack, ale Bartłomiej Drągowski obronił jego strzał.
Cios za cios
Tymczasem w 69. minucie fani gospodarzy w końcu mieli powodu do radości. Po dośrodkowaniu z boku boiska Jakuba Lewickiego niefortunną interwencją we własnym polu karnym wyróżnił się Ioannis Papanikolaou, który zaliczył trafienie samobójcze. Dobre nastroje w szeregach gospodarzy trwały jednak chwilę, bo już w 71. minucie do wyrównania doprowadził Karol Świderski. Reprezentant Polski popisał się celnym strzałem głową.
Gdy wydawało się, że wynik już się nie zmieni, to w doliczonym czasie spotkania na listę strzelców wpisał się Boisgard i trzy punkty zostały w Gliwicach. Tym samym Piast po reprezentacyjnej przerwie wrócił na zwycięskie tory. W następnej kolejce ekipa z Gliwic zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Z kolei Łodzian czeka batalia z Wisłą Kraków.
Piast Gliwice – Widzew Łódź 2:1 (1:0)
1:0 Ioannis Papanikolaou 69′ (sam.)
1:1 Karol Świderski 71′
2:1 Quentis Boisgard 90+ 2′