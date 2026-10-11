„Chciałbym dostać się z Legią do Ligi Mistrzów”. Ambitne plany piłkarza

Shinnosuke Fukuda latem dołączył do Legii Warszawa. Jest to pierwszy zagraniczny klub w karierze Japończyka. W rozmowie z Weszło wprost przyznał, że jego marzeniem jest awans do Ligi Mistrzów z Wojskowymi.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii

Fukuda marzy o Lidze Mistrzów z Legią Warszawa

Legia Warszawa na początku września sprowadziła do zespołu konkurenta dla Pawła Wszołka. Na zasadzie wypożyczenia dołączył Shinnosuke Fukuda, który w ostatnich latach był związany z Kyoto Sanga. Mało nie brakowało, a 26-latek skończyłby w Anglii, a nie w Polsce. Negocjacje w sprawie pozyskania prawego pomocnika z japońskim klubem prowadził Charlton Athletic. Ostatecznie oferta z wysp nie została przyjęta.

Fukuda nie zdążył jeszcze zadebiutować w pierwszym zespole. Zagrał jednak jedno spotkanie w trzecioligowych rezerwach. Ostatnio udzielił wywiadu serwisowi Weszło, w którym ujawnił, jakie ma ambicje po przyjeździe do Europy i co chciałby osiągnąć z Legią Warszawa.

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– Chciałbym dostać się z Legią do Ligi Mistrzów. Przyjeżdżając do Europy, mam świadomość, że na tym kontynencie jest wielu mocniejszych ode mnie zawodników, a w takich rozgrywkach najlepiej mógłbym porównać nasze umiejętności. Marzę o tym, aby zagrać na tym poziomie. Nie chcę teraz wskazywać konkretnego miejsca w tabeli. Chcę, żeby Legia była w czołówce i żebyśmy w każdym meczu byli przygotowani do walki o zwycięstwo – powiedział Shinnosuke Fukuda w rozmowie z Weszło.

Po 9. kolejkach Legia Warszawa zajmowała 2. miejsce w tabeli, ustępując jedynie Górnikowi Zabrze. Marek Papszun wykonał fantastyczną pracę, wyprowadzając drużynę z kryzysu, w jakim byli w poprzednim sezonie. Warto dodać, że do el. Ligi Mistrzów awansują dwie najlepsze drużyny w lidze.