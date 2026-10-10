Transferowa bitwa o perełkę! Real, Barcelona i Bayern walczą o ten sam cel

JJ Gabriel znalazł się w centrum transferowej rywalizacji gigantów. Według Floriana Plettenberga, Bayern Monachium wznowił rozmowy, ale 16-latek może skłaniać się ku Hiszpanii.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: JJ Gabriel

Manchester United może stracić wielki talent!

JJ Gabriel jest jednym z młodych zawodników, których przyszłość budzi coraz większe zainteresowanie europejskich potęg. Manchester United chciałby zatrzymać utalentowanego piłkarza na Old Trafford, jednak nie może być pewny realizacji tego planu. Do walki o nastolatka włączył się Bayern Monachium, który ponownie kontaktuje się z jego otoczeniem.

Jak przekazał Florian Plettenberg niemiecki klub nie przedstawił jeszcze oficjalnej oferty. Bayern czeka na jasny sygnał ze strony zawodnika, zanim podejmie kolejne kroki. Sytuację komplikuje fakt, że coraz częściej mówi się o preferencjach Gabriela dotyczących przeprowadzki do Hiszpanii. W tym kontekście wymienia się przede wszystkim Real Madryt oraz FC Barcelonę.

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Oba hiszpańskie kluby mogą stanowić poważną konkurencję dla Bayernu i Manchesteru United. Perspektywa gry w jednej z największych drużyn Europy jest kusząca dla młodego piłkarza, ale ewentualny transfer wymaga spełnienia określonych warunków. Jednym z nich pozostaje uzyskanie europejskiego paszportu, który mógłby umożliwić przeprowadzkę już w styczniu.

🚨🆕 JJ Gabriel’s camp with new talks with FC Bayern over a potential move.



However, there is currently no offer to the player, as Bayern have not received a commitment from the 16 y/o gem.



There is a feeling that Gabriel is leaning towards a move to Spain, with Real Madrid… pic.twitter.com/0N7qBEIyZI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 10, 2026

W tej sprawie trwają starania o cypryjski dokument dla Gabriela. Jeśli ten scenariusz nie zostanie zrealizowany, rozważane mają być inne możliwości. Manchester United wciąż chce zatrzymać 16-latka, jednak zainteresowanie ze strony Bayernu, Realu Madryt i Barcelony sprawia, że jego przyszłość pozostaje otwarta. Najbliższe miesiące mogą przesądzić o tym, gdzie młody talent będzie kontynuował rozwój.