Man United podjął decyzję ws. przyszłości Carricka. Wszystko jasne

Manchester United rozczarował formą na początku sezonu. Słabe wyniki w Premier League zachwiały stabilnością posady Michaela Carricka. Jak poinformował Samuel Luckhurst, zarząd zdecydował, co dalej z trenerem.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick pozostanie w Man United. Dostał wotum zaufania

Manchester United po pięciu kolejkach ma na swoim koncie tylko pięć punktów. Bardzo słaby początek sezonu sprawił, że zajmują odległe 12. miejsce w tabeli Premier League. W mediach zaczęły pojawiać się doniesienia, że niepewny przyszłości jest Michael Carrick. Szkoleniowiec ma być na wylocie, a Czerwone Diabły mają prowadzić aktywne poszukiwania jego następcy. Faworytem mediów jest bezrobotny obecnie Antonio Conte.

Czy zmiana trenera na Old Trafford jest możliwa? Z informacji, do jakich dotarł Samuel Luckhurst, wynika, że na ten moment nie ma mowy o zwolnieniu. Carrick otrzymał wotum zaufania od zarządu mimo słabego początku sezonu. Dostał więcej czasu, aby wyprowadzić zespół z kryzysu.

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Za pozostaniem szkoleniowca opowiedzieli się również zawodnicy 20-krotnego mistrza Anglii. Piłkarze Man United rozumieją, że muszą wziąć na siebie część odpowiedzialności za bardzo słaby początek rozgrywek. Z tego wynika, że na Old Trafford nie będzie w najbliższym czasie gwałtownych ruchów.

Carrick przejął zespół w połowie stycznia jako tymczasowy trener. Pod jego wodzą Czerwone Diabły odżyły, co pozwoliło im finiszować w TOP 4 Premier League, a jednocześnie awansować do Ligi Mistrzów. Łącznie prowadził zespół w 24 meczach, a jego bilans to 14 zwycięstw, 5 remisów i 5 porażek.