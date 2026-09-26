Polska bez zwycięstwa. Dramatyczna seria w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski z koszmarną serią w Lidze Narodów
Reprezentacja Polski rozpoczęła Ligę Narodów od podziału punktów w starciu z Bośnią i Hercegowiną. Bezbramkowy remis to spore rozczarowanie, biorąc pod uwagę, że Biało-Czerwoni przed startem rozgrywek mieli walczyć o zwycięstwo w grupie i awans do wyższej dywizji. Już w poniedziałek (28 września) podopieczni Jana Urbana będą mieli szanse, żeby zrehabilitować się za słaby wynik. W 2. kolejce ich przeciwnikiem będzie Szwecja.
Mecz ze Szwecją to nie tylko okazja do rewanżu za przegrany finał baraży o awans na mundial. To przede wszystkim szansa, żeby przerwać dramatyczną serię w Lidze Narodów. Jak podaje Opta, reprezentacja Polski notuje passę sześciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa w rozgrywkach.
Ostatnie sześć meczów Polski w Lidze Narodów:
- Polska 0:0 Bośnia i Hercegowina
- Polska 1:2 Szkocja
- Portugalia 5:1 Polska
- Polska 3:3 Chorwacja
- Polska 1:3 Portugalia
- Chorwacja 1:0 Polska
Ostatni raz ze zdobycia kompletu punktów w Lidze Narodów mogliśmy się cieszyć 5 września 2024 roku. W pierwszym meczu poprzedniej edycji rozgrywek podopieczni ówczesnego selekcjonera Michała Probierza pokonali na Hampden Park reprezentację Szkocji (3:2).
W trwającej edycji Ligi Narodów podczas tego zgrupowania czeka nas jeszcze rywalizacja ze Szwecją, Rumunią oraz ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w listopadzie Biało-Czerwoni zagrają ponownie ze Szwecją i Rumunią.