Polska bez zwycięstwa. Dramatyczna seria w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski nie była w stanie pokonać Bośni i Hercegowiny. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Jak podaje Opta, Biało-Czerwoni mają na swoim koncie sześć meczów z rzędu bez zwycięstwa w Lidze Narodów.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski z koszmarną serią w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski rozpoczęła Ligę Narodów od podziału punktów w starciu z Bośnią i Hercegowiną. Bezbramkowy remis to spore rozczarowanie, biorąc pod uwagę, że Biało-Czerwoni przed startem rozgrywek mieli walczyć o zwycięstwo w grupie i awans do wyższej dywizji. Już w poniedziałek (28 września) podopieczni Jana Urbana będą mieli szanse, żeby zrehabilitować się za słaby wynik. W 2. kolejce ich przeciwnikiem będzie Szwecja.

Mecz ze Szwecją to nie tylko okazja do rewanżu za przegrany finał baraży o awans na mundial. To przede wszystkim szansa, żeby przerwać dramatyczną serię w Lidze Narodów. Jak podaje Opta, reprezentacja Polski notuje passę sześciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa w rozgrywkach.

Ostatnie sześć meczów Polski w Lidze Narodów:

Polska 0:0 Bośnia i Hercegowina

Polska 1:2 Szkocja

Portugalia 5:1 Polska

Polska 3:3 Chorwacja

Polska 1:3 Portugalia

Chorwacja 1:0 Polska

Ostatni raz ze zdobycia kompletu punktów w Lidze Narodów mogliśmy się cieszyć 5 września 2024 roku. W pierwszym meczu poprzedniej edycji rozgrywek podopieczni ówczesnego selekcjonera Michała Probierza pokonali na Hampden Park reprezentację Szkocji (3:2).

W trwającej edycji Ligi Narodów podczas tego zgrupowania czeka nas jeszcze rywalizacja ze Szwecją, Rumunią oraz ponownie z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w listopadzie Biało-Czerwoni zagrają ponownie ze Szwecją i Rumunią.