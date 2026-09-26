Haaland przed wielkim transferem. Te kluby chcą gwiazdę Man City

Erling Haaland w najbliższej przyszłości może zostać bohaterem wielkiego transferu. Ze względu na problemy Man City zmiana klubu jest coraz bardziej realna. Zdaniem dziennika Marca w grę wchodzi Real Madryt i FC Barcelona.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt albo FC Barcelona – te dwa kluby czekają na Haalanda

Manchester City usłyszał wyrok w sprawie naruszeń przepisów finansowych w Premier League. Angielski gigant został uznany za winnego 114 ze 115 zarzutów. Co to oznacza w praktyce? Obywatele na pewno nie unikną kary, ale tego, jak dotkliwa ona będzie jeszcze nie wiadomo. W grę wchodzi sankcja finansowa, odjęcie punktów, a w najgorszym przypadku nawet degradacja z najwyższej klasy rozgrywkowej plus utrata mistrzowskich tytułów.

Cała sytuacja sprawia, że przyszłość klubu stoi pod znakiem zapytania. Podobnie jest z zawodnikami, którzy niebawem mogą zacząć opuszczać tonący statek. Największą gwiazdą drużyny jest oczywiście Erling Haaland, na którego chrapkę mają największe kluby na świecie.

Nad przyszłością norweskiego piłkarza pochylił się dziennik Marca. Hiszpańscy dziennikarze sugerują, że Haaland może niebawem być zmuszony do podjęcia trudnej decyzji. Co prawda, wiąże go z Man City kontrakt do 2034 roku, lecz w obecnej sytuacji nie można wykluczyć odejścia. Kto mógłby sięgnąć po jednego z najlepszych napastników na świecie? Źródło pisze o dwóch klubach: Real Madryt i FC Barcelona.

Real od dawna ma na celowniku 26-latka. Interesowali się nim jeszcze, gdy grał w barwach Borussii Dortmund. Problem w tym, że obecnie Los Blancos ma w składzie trzy wielkie gwiazdy w postaci Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora i Jude’a Bellinghama. Żeby podpisać kontrakt z Haalandem, jeden z trzech kluczowych piłkarzy musiałby zostać sprzedany.

W teorii bliżej byłoby mu do FC Barcelony. Jego agenta Rafaela Pimenta ma bardzo dobre relacje z Joanem Laportą. Ponadto w Katalonii nadal szukają klasycznej dziewiątki, która zastąpi Roberta Lewandowskiego. Pytanie, czy Blaugranę stać na utrzymanie takiego zawodnika jak Haaland.