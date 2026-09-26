Jan Urban musiał zareagować. Nowe powołanie do reprezentacji Polski

Oskar Pietuszewski z FC Porto otrzymał dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski. Oficjalną informację na ten temat przekazał profil Łączy nas piłka na platformie X.

fot. Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Oskar Pietuszewski dowołany do reprezentacji Polski

Oskar Pietuszewski pierwotnie nie znalazł się na liście zawodników wybranych przez selekcjonera. Młody skrzydłowy miał problemy zdrowotne i dopiero niedawno wrócił do gry po przerwie spowodowanej urazem. Teraz sytuacja kadrowa zmieniła jednak podejście sztabu.

Bezpośrednim powodem dodatkowego ruchu jest kontuzja Jakuba Kamińskiego. Zawodnik doznał urazu w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną, a Jan Urban przyznał, że najprawdopodobniej nie będzie już mógł wystąpić w trakcie obecnego zgrupowania. W jego miejsce pojawił się zatem piłkarz broniący na co dzień barw FC Porto.

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18-latek stracił wcześniej aż osiem spotkań FC Porto w sezonie 2026/2027. W ostatnim meczu z Benfiką Lizbona pojawił się jednak na murawie, zaliczając pierwsze minuty po powrocie do zdrowia. Ten występ był dla reprezentacyjnego sztabu ważnym sygnałem, że piłkarz może ponownie być brany pod uwagę.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego (FC Porto) na trwające zgrupowanie kadry narodowej.



Przed biało-czerwonymi spotkania ze Szwecją (28 września), Rumunią (2 października) oraz Bośnią i Hercegowiną (5… pic.twitter.com/PZBns82Qd6 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 26, 2026

Pietuszewski będzie zatem do dyspozycji Urbana już podczas poniedziałkowego spotkania ze Szwecją. Reprezentacja Polski ma w najbliższych dniach zmierzyć się również z Rumunią oraz Bośnią i Hercegowiną. Dodatkowe powołanie dla młodego zawodnika pokazuje, że selekcjoner nie zamierza pozostawiać problemów kadrowych bez reakcji.

Młody zawodnik ma już na swoim koncie cztery występy w drużynie narodowej. Pietuszewski debiut w reprezentacji Polski zaliczył w marcu tego roku.