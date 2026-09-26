Liverpool i Man Utd już go obserwują. Tottenham może zarobić duże pieniądze

Manchester United zainteresował się Micky’m van de Venem. Jak podaje Caughtoffside.com, Holender znalazł się także na radarze Liverpoolu, który szuka wzmocnienia defensywy.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Liverpool i Manchester United chcą tego samego gracza

Manchester United od dłuższego czasu przygląda się sytuacji 25-letniego stopera Tottenhamu Hotspur. Micky Van de Ven wyróżnia się przede wszystkim szybkością, mobilnością oraz umiejętnością bronienia dużych przestrzeni, co czyni go bardzo atrakcyjną opcją dla zespołów Premier League.

Liverpool również ma Holendra na swojej liście życzeń. The Reds myślą już o przyszłości środka obrony, a szczególne znaczenie ma tutaj wiek Virgila van Dijka. Profil Van de Vena może odpowiadać potrzebom klubu, zwłaszcza ze względu na jego lewą nogę i możliwości w fazie budowania akcji.

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Tottenham nie zamierza jednak ułatwiać potencjalnego transferu. Defensor niedawno przedłużył kontrakt z londyńskim klubem aż do 2031 roku, co daje Spurs bardzo mocną pozycję negocjacyjną. Według informacji Caughtoffside.com jego wartość może oscylować w granicach 80-90 milionów funtów.

Sam zawodnik pozostaje związany z Tottenhamem i pozytywnie wypowiadał się o swojej sytuacji w klubie. Na ten moment zarówno Liverpool, jak i Manchester United muszą zatem przede wszystkim monitorować sytuację. Ewentualny transfer Van de Vena wymagałby dużego nakładu finansowego.

Środkowy defensor trafił do ekipy z Londynu w 2023 roku. 25-krotny reprezentant Holandii wcześniej bronił barw VfL Wolfsburg. Zawodnik ma na swoim koncie 25 występów w drużynie narodowej, w których zdobył jedną bramkę.