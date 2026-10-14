Wielkie nazwiska na liście Manchesteru United. Carrick musi uważać

Manchester United rozważa zmianę na ławce trenerskiej, a wśród kandydatów do zastąpienia Michaela Carricka są konkretni kandydaci. Informacje na ten temat ujawnił talkSPORT.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Old Trafford

Pięć meczów bez wygranej i alarm w Man Utd

Manchester United znalazł się pod coraz większą presją po serii pięciu spotkań bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach. Ostatnim ciosem była porażka Atletico Madryt (0:2), która ponownie rozpaliła dyskusję o przyszłości Michaela Carricka. Chociaż klub nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, według talkSPORT władze Czerwonych Diabłów analizują już dostępne rozwiązania na wypadek kolejnego niepowodzenia.

Wśród potencjalnych następców szczególną uwagę zwraca Fabian Hurzeler, obecny szkoleniowiec Brighton. Niemiec ma być kandydatem popieranym przez dyrektora technicznego Jasona Wilcoxa. Z kolei Christopher Vivell, odpowiedzialny za rekrutację, ma opowiadać się za Julianem Nagelsmannem. Takie różnice w preferencjach pokazują, że w klubie może trwać dyskusja nad kierunkiem ewentualnej zmiany.

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Hurzeler ma za sobą udany początek sezonu z Brighton, które wygrało cztery z sześciu pierwszych spotkań Premier League i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Jego sytuacja kontraktowa może jednak utrudnić ewentualne negocjacje, ponieważ trener przedłużył umowę z klubem do 2029 roku.

Na liście rozważanych nazwisk ma znajdować się również Antonio Conte. Zarówno włoski trener, jak i Nagelsmann mają być gotowi do szybkiego podjęcia nowego wyzwania. Tymczasem Carrick musi skupić się na najbliższym meczu z Leeds United. Kolejna strata punktów może zwiększyć presję na Angliku. W każdym razie na ten moment nie ma potwierdzenia, że Manchester United zdecydował się zakończyć z nim współpracę.