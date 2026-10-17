Mourinho docenia Viniciusa, ale ma jedno żądanie. Nie zostawił złudzeń

Jose Mourinho stanął w obronie Viniciusa Juniora, ale nie szczędził mu krytyki po meczu z AS Romą. Trener wskazał problem Brazylijczyka, o czym informuje profil Madrid Xtra na X.

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho zaskoczył wyznaniem o Viniciusie

Jose Mourinho uważa, że Vinicius Junior miał trudności w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów przede wszystkim z powodu taktyki rywali. Portugalczyk docenił pracę Gian Piero Gasperiniego, ale podkreślił, że skrzydłowy musi dawać z siebie więcej.

– Rozegrał bardzo trudny mecz. Moim zdaniem, głównym powodem jego problemów był Gasperini, który chciał, aby jego drużyna atakowała jego flanką – wyjaśnił Portugalczyk cytowany profil Madrid Xtra na platformie X.

Mourinho zwrócił również uwagę na przebieg spotkania i moment, w którym jego zespół stracił drugą bramkę. – Jako trener, wprowadzanie zmian było dla mnie ogromnym wyzwaniem. W drugiej połowie Roma zmieniła swoje podejście i to, co naprawdę mnie zaniepokoiło, to charakter ich drugiej bramki. Padła w momencie, gdy mecz był wyrównany i nie mieliśmy żadnych poważnych problemów – przyznał szkoleniowiec Królewskich.

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Portugalczyk nie ukrywał też, czego oczekuje od Brazylijczyka w najbliższych dniach. – Vinicius musi ciężej pracować. Nie składam żadnych obietnic, ale spodziewam się, że wyjdzie w pierwszym składzie w środę. Co do zawieszenia na cztery mecze, to jestem zadowolony, bo myślałem, że może być jakiś ukryty cel, żeby dołożyć jeszcze jeden lub dwa mecze – powiedział Mourinho.

Portugalczyk podkreślił jednak, że darzy zawodnika dużym szacunkiem i regularnie rozmawia z nim na osobności. – Vinicius to wspaniały facet i łatwo nawiązać z nim dobry kontakt. Spędzam z nim kilka minut sam na sam każdego dnia. Bardzo go cenię, bo zawsze udaje mu się przetrwać, z uśmiechem na twarzy. Gdybym był na jego miejscu, prawdopodobnie już bym tu nie był. Naciskałbym na przeprowadzkę do kraju, w którym byłbym szanowany. Niemniej z lojalności wobec Realu i miłości do klubu został. Wierzy, że może być lepiej i nie traci tego uśmiechu. Nic i nikt nie mógłby mu go odebrać – dodał szkoleniowiec.

Los Blancos w niedzielę rozegra swoje kolejne spotkanie. Tym razem zmierzy się w roli gospodarza z Sevillą. Mecz odbędzie się o godzinie 21:00.